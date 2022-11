“Mujeres tenemos grandes oportunidades en México y el mundo”: Luz Adriana Ramírez, CEO country manager de Visa México

Luz Adriana Ramírez cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas comerciales y de consumo; además de dirigir a Visa en México, ha sido destacada como una de las mujeres más poderosas del país

¿Dónde te empiezas a desarrollar profesionalmente?

— Yo creo que la Ingeniería Química me da un enfoque a la solución de problemas, infraestructura de procesos y disciplina, y como cualquier otra carrera con estas habilidades, eso me ha permitido transitar a través de diferentes sectores industriales e industrias. Sin embargo, yo creo que mi especialidad es la parte comercial; siempre me he enfocado en entender las estrategias, las necesidades de los clientes, para poder buscar una solución conjunta.

A la fecha, me siento muy orgullosa y muy privilegiada de liderar una compañía como Visa México, en donde yo comulgo y conecto muchísimo con el propósito de la compañía, que es el ayudar a prosperar a las personas y a los negocios y Visa, sin lugar a dudas, tiene el músculo y la fuerza para ello.

Tienes más de nueve años como country manager; ¿a qué puesto llegaste cuando entraste a Visa?

— Yo llego como country manager, como director general de Visa. Creo que tiene mucho que ver con la experiencia de manejo de resultados, el manejo de los estados de resultados de una compañía. Pero también mucho con el manejar y enfocarte en diseñar y construir equipos de alta excelencia, que al final de cuentas, todo siempre se hace a través del talento.

¿Dónde habías estado antes de Visa?

— Estuve 18 años en General Electric, en diferentes industrias y negocios; desde la parte industrial, de plásticos, la parte comercial-corporativa y después en la parte financiera por varios años.

¿Y siempre en México o en algún otro país?

— Siempre en México, aunque dentro de México está Monterrey, Guadalajara, etcétera. Con algunas posiciones regionales, pero dirigidas desde México.

¿Qué se encuentra una mujer en México en empresas de este tamaño para crecer y desarrollarse? ¿Tiene que demostrar más resultados o el piso es parejo?

— Yo creo que desde la carrera ya tenía un poquito más de ambiente un poco más masculino, éramos menos mujeres. Pero también considero que a través del tiempo el poder haber estado y participar en empresas que son verdaderamente meritocráticas, es un lujo, porque sí te permite, a través de tu esfuerzo, a través de tus resultados, ir creciendo, ir teniendo desarrollo profesional, que tenga compatibilidad también con tus principios y con tus valores.

Yo creo que para mí, esa siempre ha sido la brújula para poder estar en una empresa, para poder crecer, desarrollarme y ser yo; mantener mi marca, mi imagen personal, que para mí es bien importante. Creo que no puedo negar que ha habido retos: el reto financiero, una industria que todavía está creciendo mucho en la parte de equidad de género, pero también creo que una vez que tú estás ya bien posicionado, que has demostrado, también se te abren las puertas de manera interesante.

Hoy, las mujeres están teniendo gran oportunidad; no solo en mandos directivos en México y en el mundo, sino también en los Consejos de Administración. Veo progreso y creo que está en uno mismo el creérsela.

A veces, las mismas mujeres nos frenamos porque tenemos muchos retos en la vida, muchas tareas, muchas cachuchas que manejar, pero cuando te la crees y estás dispuesto —en un terreno favorable, con una compañía que te permita meritocráticamente, reitero, crecer— definitivamente puedes llegar hasta donde tú quieres.

¿Cuáles crees que han sido los tips en este proceso tan exitoso en tu carrera laboral para poder avanzar y dar los resultados esperados?

— Yo creo que, desde el punto de vista personal, el tener un soporte familiar es clave, ha sido clave para mí. Yo he tenido un esposo que me ha acompañado durante todo mi desarrollo, siempre apoyando, aplaudiendo, celebrando conmigo el crecimiento y estando ahí para mí. Tengo dos hijas, que sin lugar a dudas, siempre han apoyado la idea de que la mujer crece y la familia en conjunto; todos nos apoyamos.

Eso creo que es muy relevante, armar una red de apoyo en tu casa. En mi caso, he viajado mucho, ya que tengo una red de apoyo que te permite hacerlo sin trastocar el crecimiento de tus hijos y todo esto. Hoy las veo como mujeres independientes, seguras, profesionistas muy bien formadas y creo que esto ha funcionado.

¿Nos podrías explicar cómo se define Visa?

— Visa es una compañía global de tecnología de pagos, la compañía más poderosa en tecnología de pagos, ¿esto qué significa? Tú mencionabas hace un momento sobre las tarjetas; en el mundo digital hemos evolucionado en el mundo de las tarjetas que, sin duda, existen y yo creo van a convivir con nosotros muchos años más a lo que hoy llamamos las ‘credenciales de pago’, porque en el mundo digital tú puedes pagar con un dispositivo, como es tu reloj; con los teléfonos inteligentes que hoy se convierten en el centro de desarrollo social, laboral y financiero para las personas, o con cualquier dispositivo tú puedes pagar.

Lo que estamos buscando es la habilitación del comercio, sobre todo en este mundo digital para que finalmente esos pagos sean de una manera conveniente, segura —porque eso está en el ADN de Visa— y, de una manera, sin fricción para los consumidores o para las empresas.

¿Cómo divide Visa la cartera de clientes con los que está trabajando?

— Muy interesante la pregunta, porque cuando hablamos de avanzar hacia esas soluciones sin fricción y seguras, tanto para consumidores como para empresas, no hay empresa y definitiva; nosotros no podemos hacerlo solos, a pesar del poder de la infraestructura que hemos construido durante más de 60 años.

Visa hoy colabora con muchísimos jugadores del ecosistema, por supuesto, instituciones financieras, bancos, adquirientes, comercios, fintechs y startups, y habilitadores en general de lo que son los pagos digitales. Realmente creemos que la colaboración nos permite sumar para atraer las soluciones de pago invisible.

A nosotros, como consumidores, nos gusta comprar y tenemos que afrontar las necesidades de pago, pero queremos hacerlo de una manera que realmente no sea visible, por decirlo así, a los ojos del consumidor de la empresa, pero que sabemos que detrás hay una serie de capas de seguridad y de conveniencia construidas por este ecosistema.

Queremos que solamente la colaboración puede traer a las manos del consumidor, a las manos de las empresas, estas soluciones con todas estas características.

¿Visa está regulada por alguna entidad como empresa de tecnología para los procesos de pago?

— ¡Por supuesto! Nosotros estamos regulados por muchas autoridades. En el caso de México, el Banco de México, la CNBV; por supuesto que estamos regulados. Nosotros somos parte de un ecosistema financiero que requiere estar realmente con un marco de seguridad para que los consumidores y las empresas puedan transaccionar convenientemente y de manera segura.

Somos regulados y las regulaciones son cada vez más dinámicas, porque el mundo se está transformando en esta transformación digital con más colaboradores, pero también con soluciones innovadoras disruptivas, que no son las tradicionales y, de la mano con los reguladores, hay que asegurar que ese ecosistema esté verdaderamente bien estructurado y sea seguro para todos los usuarios.

¿Qué ha significado para Visa ser un partner importante de FIFA y de la Copa del Mundo?

— Visa tiene muchos años como patrocinador de grandes eventos deportivos. Yo creo que los eventos más grandes que tenemos en a nivel mundial son la FIFA, las Olimpiadas, la NFL, etcétera. Realmente, el objetivo de esos patrocinios es poder traer a los consumidores y a los negocios a través de nuestros colaboradores, a través de nuestros socios de negocio, traer beneficios para la aceptación digital para el progreso de las personas y los individuos y los negocios.

Ese es nuestro objetivo, pero lo hacemos a través de una manera bien divertida y bien poderosa porque somos muchísimos los fans en el mundo, sobre todo en el caso del futbol. Ahora estamos de cara a Qatar y tenemos muchas avenidas en ese sentido.

Por un lado, llevamos más de 110 consumidores ganadores a través de nuestros socios de negocio de los paquetes del Mundial, para ellos es increíble, porque van con una atención, un cuidado y una experiencia muy integral de la mano de Visa para el Mundial de Qatar.

¿Cómo crecer dese el punto de vista laboral?

1. La primera es el enfocarte en la posición en la que te encuentras, en el momento en el que te encuentras, para dar los resultados, porque los resultados hablan por las personas para que tengan esas oportunidades de crecer.

2. Lo segundo es tu imagen personal. No estamos hablando de una vestimenta, estamos hablando de generar, por ejemplo, habilidades de comunicación asertiva, habilidades de presentación que realmente hablen fuerte de la imagen que tú vas generando.

3. El tercero, sin lugar a dudas, es el network. Una vez que tienes las dos primeras, el poderte relacionar, y sobre todo en empresas matriciales, inclusive globales; a todos los niveles: regionales, globales. Es una forma adecuada para darte a conocer, sin lugar a dudas. Ha sido relevante para los hombres. A las mujeres, a veces nos cuesta más porque queremos correr a nuestra casa a atender a nuestras familias, pero tenemos que hacerlo de una manera inteligente.

Visa y los NFT

Recientemente hicimos cinco NFT, que son las movidas de cinco goles icónicos a nivel mundial, entre ellos el de Jared Borgetti en Corea. Increíblemente, estos NFT representan mucho lo que es la parte de los activos digitales. Ahora nuestros consumidores, durante el fan fest en Qatar, van a poder hacer sus NFT de acuerdo con el movimiento que vamos a diseñar allá.

Es incluirlos para que vivan estas experiencias con nosotros y, por supuesto, seguir promoviendo el comercio digital, el comercio en general y la habilitación de los pagos tecnológicos.

¿Qué son los NFT?

Los NFT nos permiten comercializar activos digitales, eso es lo que es ahora. Por ejemplo, de una manera muy innovadora, un creador de arte; más que un movimiento como de un gol, el creador de una pieza, el creador en el mundo digital, puede venderlo a través de un NFT. Conecta a estos creadores con los coleccionistas de una manera segura y adecuada.