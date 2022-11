Aragonès defiende reformar la malversación tras la derogación de la sedición

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este lunes que el siguiente paso en la negociación con el Gobierno es reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición.

"Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación", ha afirmado en una entrevista de RAC1 de este lunes recogida por Europa Press.

Aragonès ha sostenido que en 2015 se modificó la malversación y se incorporaron aspectos que hasta ese momento no eran delito, por lo que ha apostado por "revertir esta situación" para que el 1-O no se pueda considerar malversación.

Ha destacado que los condenados por el 1-O están afectados por este delito y que los altos cargos del Govern que están pendientes de juicio por los hechos de 2017 también están acusados de malversación.

Lo ha contrapuesto con que por la consulta del 9N de 2014 no hubo condenas por malversación, de manera que cree que se debe volver a despenalizar esta cuestión manteniendo que la corrupción "se debe seguir persiguiendo".

Asimismo, ha expresado su confianza en que podrán llegar a un acuerdo con el Gobierno en la tramitación parlamentaria para que se modifique la malversación y ha destacado como una "señal positiva" que de entrada el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se niegue a hacerlo.

"NADIE EMPEORA SU SITUACIÓN"

Aragonès ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno para reformar el Código Penal y derogar el delito de sedición, y ha reivindicado que logra "reducir el margen de discrecionalidad" de los jueces.

Preguntado por las críticas de parte del independentismo y por si esta reforma podría facilitar la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha contestado que los independentistas afectados por la justicia mejoran su situación: "Nadie empeora su situación".

Ha argumentado que el delito de desórdenes públicos ya existe en el Código Penal actual pero que con los cambios se reduce el "margen arbitrario" que pueden aplicar los jueces, se disminuye la pena máxima y, según él, se delimita de manera más clara qué es y qué no es delito.

El presidente catalán ha reconocido que no se elimina del todo el margen de interpretación de los jueces al 100% porque esto solo se conseguiría con una amnistía, pero ha subrayado que han conseguido eliminar la sedición y que en una negociación no se pueden lograr tus objetivos completamente: "No es el Código Penal de ERC", y ha abierto la puerta a pactar otras reformas como la supresión de la 'Ley mordaza'.

Ha señalado que habrá una reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno antes de finalizar el año para que se ratifique el acuerdo de reforma del Código Penal y ha avisado de que se deberá abrir la carpeta de la autodeterminación.

PRESUPUESTOS

Al ser preguntado por si la derogación de la sedición facilita que el Govern pacte los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con el PSC, Aragonès ha contestado que para que haya "más puntos de acuerdo que de desacuerdo" con los socialistas deben reforzar los grandes consensos que, según él, hay en Cataluña en cuestiones como la desjudicialización del conflicto y el derecho a decidir.

Lo ha dicho después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya vinculado la posibilidad de pactar los Presupuestos catalanes para 2023 con el PSC a que se reforme el delito de malversación.

Sin embargo, Aragonès ha apuntado que su objetivo sigue siendo aprobar las cuentas con Junts y los comuns, y ha desvinculado los Presupuestos catalanes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).