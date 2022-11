Correa insta a países como España a "corregir" la "estupidez" de reconocer a Guaidó en Venezuela

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Ecuador Rafael Correa cree que es momento de que los países que en su día reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela "corrijan" ahora esa "estupidez" y ha ironizado que, con el alza de los precios del petróleo, el presidente Nicolás Maduro "ya no es tan dictador como parecía" a ojos de Europa y Estados Unidos.

Correa ha afirmado que Europa siguió la "ridiculez" de Estados Unidos de avalar a Guaidó, que en enero de 2019 se autoproclamó 'presidente encargado' de Venezuela haciendo valer la legitimidad de su jefatura en la Asamblea Nacional. "Que no les guste una elección en Venezuela no significa que reconozcan a un tipo que se proclamó en una plaza presidente", ha alegado en una entrevista a Europa Press, para acto seguido apuntar: "Me voy a proclamar rey de España, a ver si me reconocen".

Ahora, es momento de "corregir humildemente lo que nunca debieron hacer", máxime cuando Estados Unidos ha dejado "solos" a los países teóricamente aliados. Según Correa, ejemplos como el de Venezuela demuestran que la Administración norteamericana sólo "actúa en función de sus intereses".

Los saludos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, o del primer ministro de Portugal, António Costa, a Maduro en la COP27 de Sharm el Sheij (Egipto) evidencian, para Correa, "los efectos del precio del petróleo", la "doble moral internacional" que, a su juicio, sale a relucir en contextos de crisis.

En este sentido, ha instado a tener en cuenta que "Venezuela está bloqueada" y "tiene una economía de guerra", lo que impediría juzgarla bajo "los parámetros normales", los de "un país donde no pasa nada". Correa ha reconocido que las condiciones en Venezuela pueden ser mejorables, pero ha señalado que sólo se podrá valorar de forma imparcial una vez se levanten las sanciones "criminales".

Para el expresidente ecuatoriano, es necesario "entender el contexto". "Es como si yo dijera que qué mayor irrespeto a la libertad de prensa haber prohibido a los medios prorrusos en Europa. Hay que entender que tienen un conflicto en sus puertas", ha explicado.

EL PERDÓN DE ESPAÑA

Por otra parte, Correa se ha mostrado de la opinión de que España debería pedir perdón por la Conquista, igual que lo hizo el Papa Francisco "por lo que permitió la Iglesia Católica".

"Es un hecho histórico innegable el genocidio que fue la colonización, la expoliación que fue la colonización", ha sostenido el exmandatario. "Yo creo que ni siquiera habría que pedirlo, que España exprese su disculpa tendría que ser algo espontáneo", ha rematado.