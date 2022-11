El PSOE estudiará las enmiendas de otros grupos a la reforma de sedición, que podrían incluir reformar la malversación

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado hoy que el Grupo Socialista estudiará las enmiendas que lleguen de otros grupos a la reforma de la sedición. Estas pueden incluir la reforma de la malversación. No obstante, no ha aclarado si su partido las apoyará. Eso sí, ha señalado que la promesa del presidente era la modificación del delito de sedición ya se está cumpliendo con la proposición de Ley presentada en el Parlamento por el Grupo Socialista y el de Unidas Podemos.

Pilar Alegría ha respondido así a las cuatro preguntas que le han hecho los informadores durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede socialista de la calle Ferraz.

"Teníamos un compromiso de Legislatura, que era cambiar delito de sedición y homologarlo con los Códigos Penales de las democracias europeas más consolidadas, lo hemos trasladado a través de una proposición de Ley", ha señalado la portavoz socialista ante la pregunta de si el PSOE estudiará las enmiendas que propongan rebajar las penas de malversación para los que no se hayan enriquecido y si también han analizado otros Códigos Penales europeos a este respecto.

La ministra ha precisado que ahora viene la tramitación parlamentaria de esa proposición de Ley y son los grupos parlamentarios los que tienen que presentar las enmiendas que consideren oportunas. No obstante, ha añadido que el Grupo Socialistas estudiará las enmiendas que puedan llegar de otros grupos parlamentarios.

Y esta ha sido la misma respuesta a las cuatro preguntas que Pilar Alegría ha recibido sobre si el PSOE está dispuesto a apoyar las enmiendas que se presenten para matizar las penas sobre malversación para los condenados por este delito que no hayan llevado a cabo enriquecimiento personal.

"GRIÑÁN NO SE HA ENRIQUECIDO, LO HA DETERMINADO LA JUSTICIA"

"Entenderán que no me manifieste sobre declaraciones y propuestas que aún no hemos podido ni ver", ha argumentado la portavoz socialistas reiterando que cada partido político tendrá que saber el objeto de esas enmiendas. En el caso del PSOE, ha señalado que presentaron la proposición de Ley "con el objetivo claro de reformar el delito de sedición".

Lo que sí ha querido dejar claro es que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no se ha enriquecido personalmente. "No es que lo haya determinado el PSOE, sino que ha sido la justicia, ni Griñán, ni ningún dirigente del PSOE de Andalucía", ha remachado.

En cuanto a la citación de la Audiencia a Griñán y el resto de los condenados para ejecutar la pena de inhabilitación, Pilar Alegría ha dejado claro que tiene el "máximo respeto a pasos judiciales que se vayan dando".

MAROTO, HASTA PRIMAVERA

La portavoz socialista también se ha referido al anuncio realizado hoy por la ministra de Industria de presentarse como candidata a la alcaldía de Madrid, afirmando que a falta del proceso previo de primarias, ella ha manifestado de continuar al frente del Ministerio "hasta la primavera". "Por lo tanto el calendario sería el que trasladaba la propia ministra Maroto", ha recalcado.

Y en cuanto a la posibilidad de que haya una crisis de gobierno por la posible candidatura de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para las municipales, Alegría ha sido clara: "Si el día de mañana hubiera un cambio de Gobierno el único que les puede contestar ahora mismo está en una reunión en el G-20".

CARGA CONTRA AYUSO Y FEIJÓO

La manifestación de ayer en Madrid en defensa de la sanidad pública ha servido a la portavoz socialista para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras señalar que la protesta de ayer concentró a más de 200.000 personas de toda la comunidad, con ideología distinta, para pedir una sanidad pública de calidad, ha reprochado a Ayuso que su respuesta haya sido "el insulto y el desprecio". En su opinión, la presidenta madrileña no tiene ni un "atisbo de humildad" a pesar de ser la principal responsable de la sanidad madrileña.

En esta línea, ha acusado a Ayuso de insultar al presidente del Gobierno, de culpabilizar a los médicos y enfermeras y de intentar quitar el puesto a Feijóo.

La portavoz socialista ha tenido así mismo reproches para el presidente del Partido Popular, quien durante su comparecencia de hoy ha advertido de que perdonar la malversación sería "el colmo" y ha anunciado una propuesta para mantener el delito de sedición.

A este respecto, la dirigente socialista ha señalado que "en materia de convivencia y respeto territorial" no ve nada nuevo en el PP. "Es más me atrevería a decirles que se sienten más cómodos envenenando la convivencia en nuestro país", ha exclamado al tiempo que preguntaba si "de verdad se han olvidado de lo que ocurrió en 2017", tras dos referéndums y una declaración de independencia.

"La convivencia no tiene coste, lo que tiene coste es seguir enfrentando a territorios, seguir jugando a la confrontación y división", ha exclamado.