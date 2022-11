El Thyssen revisa el arte ucraniano de vanguardia en una exposición "con el apoyo" de Zelenski

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Tal y como ha explicado el museo, la exposición --que estará hasta el 30 de abril de 2023-- cuenta con "numerosos e importantes" préstamos del National Art Museum of Ukraine y del Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine, y, tras su presentación en Madrid, viajará al Museum Ludwig de Colonia. Además, ha remarcado, entre otros, el apoyo recibido del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

"La muestra ha sido posible gracias al apoyo del presidente Volodímir Zelensky, de la Oficina del presidente de Ucrania y del ministro de Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, así como al impulso de Francesca Thyssen-Bornemisza, miembro del Patronato del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España y de otras instituciones y entidades", ha señalado.

A pesar del trágico contexto histórico en el que se desarrolló, marcado por la Primera Guerra Mundial, las revoluciones de 1917, la guerra de independencia y la creación de la Ucrania soviética, el arte ucraniano vivió en esos años un periodo de experimentación artística.

En el ojo del huracán recupera este capítulo poco conocido del arte de la vanguardia occidental, reuniendo 69 obras en un montaje cronológico que incluye a sus pincipales representantes --Oleksandr Bohomazov, Vasyl Yermilov, Anatol Petrytskyi o Mykhailo Boichuck, entre otros--- así como a artistas reconocidos internacionalmente que nacieron y comenzaron sus carreras en Ucrania, como Alexandra Exter, Wladimir Baranoff-Rossiné y Sonia Delaunay, y figuras destacadas de la vanguardia internacional que trabajaron en Ucrania e influyeron en la escena artistica nacional, como Kazymyr Malevych o El Lissitzky.