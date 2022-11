Fútbol.- La RFEF desmiente que Rubiales urdiera un plan para pagar comisiones a Piqué por la Supercopa

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Ante la publicación por el diario 'El Mundo' de la noticia de este plan para el pago de comisiones a Piqué, el organismo federativo señaló que "es absolutamente falso que la RFEF y su presidente hubieran preparado un plan para pagar comisiones a la empresa Kosmos por parte de la empresa pública del Reino de Arabia Saudí con ocasión de la Supercopa".

En un comunicado, la RFEF añadió que el autor del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emite una "opinión personal sin la más mínima justificación jurídica y sin prueba alguna". "Es una pura especulación, cuya falta de rigor y validez serán debidamente acreditados en sede judicial", apuntó.

Además, la federación recordó que según la legislación española la IGAE "carece de competencias en el marco de un acuerdo privado firmado por una entidad privada", y consideró "gravísimo" que quien haya elaborado el informe "obvien" la existencia de un contrato entre el Ministerio del Deporte de Arabía Saudí y la empresa Kosmos.

Asimismo, el organismo presidido por Luis Rubiales denuncia que se acuse al Ministerio de Arabia Saudí "de haber falseado dicho acuerdo con la empresa Kosmos y que hayan estado pagando de forma indebida", así como tildó de "ridículo" hablar de "ocultación" de dicho acuerdo entre la RFEF y la empresa pública árabe.

Igualmente, subrayó que el Juzgado de Majadahonda (Madrid) ha adoptado una resolución de secreto de las actuaciones por el carácter reservado de las mismas en esta fase procesal. "La RFEF es consciente de que los tiempos judiciales son lentos y los periodísticos muy rápidos, pero reitera de nuevo su confianza en la Justicia y manifiesta su seguridad en que se acreditará la correcta actuación federativa", concluyó.

Horas después, la RFEF desmintió también la información publicada por el diario 'El Mundo' y por 'El Confidencial' en la que se aseguraba que Rubiales había incurrido supuestamente en una ilegalidad al disfrutar de una vivienda pagada por la RFEF cuando no tenía derecho a ella por residir en Madrid, citando un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

"Es completamente falso que la RFEF pagara cantidad alguna al presidente de la RFEF en concepto de vivienda que no hubiera estado debidamente autorizada por la Asamblea General", señaló el organismo federativo. "Es completamente falso que hubiera anomalía alguna en sus retribuciones salariales durante ningún mes como afirma el Informe de la IGAE, que para su elaboración no solicitó documentación complementaria alguna a la mínima solicitada por la Fiscalía a la RFEF. La RFEF acreditará ante la Juez competente la completa legalidad de todos los pagos efectuados", advirtió.

Además, la RFEF asegura que el planteamiento efectuado por IGAE aplicado análogamente a situaciones idénticas "haría irregular todas las ayudas del Estado o de las empresas para vivienda a los trabajadores desplazados que tuvieran derecho a dicha ayuda cuando llevaran más de 186 días en su nuevo destino o incluso se empadronaran en la nueva población de destino por ejemplo para poder inscribir a sus hijos en la escuela".

"Resulta contraria al más elemental sentido común y la práctica habitual de todas las administraciones y todas las empresas lo que afirma la IGAE en su informe. Viene a afirmar que el trabajador perdería dicho derecho a la ayuda cuando llevase 186 días en su nuevo destino", resaltó.

"La RFEF reitera que el Informe contiene evidentes errores, que se pueden deber a que la IGAE no solo no tiene la competencia para analizar acuerdos privados de entidades privadas utilizando exclusivamente fondos privados, sino que además no tiene la documentación completa como ya hemos comentado con anterioridad puesto que no la ha solicitado", concluyó.