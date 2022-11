La digitalización y la sostenibilidad, palancas para la transformación de la hostelería, según Mahou San Miguel

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Con el título de 'Retos para la transformación de la hostelería en España, la cita ha arrancado con la presentación del acto de la mano del director general de Unidad de Negocio de Mahou San Miguel, Peio Arbeloa, quien ha celebrado que tras todo lo vivido en la pandemia, en 2022 las cifras de la hostelería vuelven a ser positivas, si bien ha advertido de las consecuencias de la crisis económica y energética.

No obstante, ha asegurado que la hostelería encontrará la forma de enfrentar esta situación. "Es parte de nuestra vida, no la vamos a perder nunca pase lo que pase, a pesar de todas las dificultades", ha sentenciado para vaticinar un 2023 y 2024 "más estables" para el sector.

Para introducir el debate, la directora ejecutiva de la consultora NPD, Edurne Uranga, ha apuntado al fuerte esfuerzo del consumidor para mantener su frecuencia de consumo actual con un ajuste de los hábitos y de la hostelería por ayudarle en ello, así como a los nuevos estilos de vida que cambian el mapa de ocasiones a cubrir en restauración y la demanda del consumidor de ofertas innovadoras.

En este contexto, ha subrayado que la hostelería seguirá recuperándose en los próximos meses después de que el mercado del foodservice haya pasado de ser el que más cayó en Europa al que "más se está recuperando en el último año", alcanzado desde el verano el mismo gasto que se hacía antes de la pandemia.

FACILITAR EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, ha resaltado la necesidad de abordar la digitalización, un proceso en el que se ha ahondado, posteriormente, en una mesa redonda.

En ella, la responsable de 'Rentabilibar' de Mahou San Miguel, Marta Alonso, ha incidido en que la digitalización es un "proceso continuo de mejora" que "debe estar presente en el día a día del hostelero y su negocio". Para facilitar la implementación de esta, ha abogado por hacer el proceso sencillo para los hosteleros informándoles sobre los distintos pasos a seguir con un lenguaje "adecuado" y una propuesta "adaptada a sus necesidades".

"No hay una hoja de ruta única para toda la hostelería", ha manifestado en este sentido, para resaltar que la labor de Mahou San Miguel no es solo proveer a la hostelería, también ser "asesores de negocios". Esto es lo que hace la compañía con el programa 'Rentabilibar' que desde hace seis años "ayuda y acompaña" a los hosteleros de España en la gestión de sus negocios. Para ello, ofrece información relevante del sector con un lenguaje cercano.

Por último, Alonso ha llamado a trabajar para "simplificar las herramientas" de la digitalización del sector y cuestionarse qué hay que hacer para que el proceso sea "más eficiente". "La digitalización es el fin, no el medio", ha sentenciado.

En este sentido, el vicepresidente de Hostelería España y de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, ha avisado de que "internamente es difícil digerir" la digitalización. Asimismo, ha pedido al sector público que ayude a la hostelería en este proceso de transformación que requiere de recursos económicos, conocimiento, formación y tiempo. Una medida concreta que plantea, es que la hostelería pueda cobrar por las cancelaciones.

El vicepresidente del área de Sales de Salesforce, Pablo Rodríguez, ha apelado a la "responsabilidad" de los fabricantes de soluciones digitales de transmitir a los hosteleros que "hay acciones de digitalización no tan complejas" y que se pueden hacer "con poca inversión". "Tenemos que insistir en que no se pasa de cero a cien en un momento", ha dicho.

Además, ha indicado que es necesario que los proveedores estén digitalizados para que ayuden a los bares y restaurantes en el proceso. "La digitalización se compone de toda la cadena de valor", ha insistido en este sentido.

Por su parte, la CEO de Maybein, Saray Maestro, ha situado como una "tarea pendiente" del proceso de digitalización que las plataformas faciliten el trabajo a los hosteleros, pues ha advertido de que la existencia de tantas plataformas digitales pueden generar demasiado "ruido" y "cae como una losa encima".

También, ha apuntado a la necesidad de que la digitalización se extienda fuera de Madrid, mientras el CEO de Cheerfy ha precisado que el "éxito o fracaso" de este proceso depende también de la experiencia que el cliente reciba, un aspecto en el que destaca los involucrado que estén los empleados.

SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, la jornada ha abordado la sostenibilidad del sector con otra mesa redonda en la que la responsable de la materia en Mahou San Miguel, Candela Aldao, ha avisado de que el cambio es inminente porque hay que responder a las demandas de los gobiernos y la UE.

Así, ha recordado que el 65% de los consumidores prefieren ir o comprar en un punto de venta que tiene preocupación por el desempeño medioambiental, pero también por el social. "Hacer que los espacios de los hosteleros sean espacios mas sostenibles va a redundar en su propio beneficio", ha agregado, para admitir que si bien aún hay un sector hostelero "más reticente" a este cambio, parte ya ve la sostenibilidad como "una oportunidad y no como un coste". "La visión es ver a largo plazo", ha reiterado.

Para ayudar a los negocios en el avance hacia la sostenibilidad, Mahou San Miguel trata que todos los activos que ponen en los puntos de venta sean acordes, como se hace en el proyecto de terrazas 100% circulares, con elementos hechos de materiales reciclados que cuando ya no pueden utilizarse en el establecimiento en cuestión pero se encuentran en buen estado, se donan a entidades del tercer sector, ha relatado Aldao.

En lo social, también ha resaltado el impacto de Fundación Mahou San Miguel, cuyo 'late motiv' es que el "valor del profesional y la persona es fundamental". En concreto, forman a jóvenes para que tengan oportunidades laborales en el sector hostelero: "Formamos el mejor talento para un sector que necesita de mejores profesionales, que a día de hoy escasean".

Por otro lado, Rodríguez ha confiado en que la hostelería se de cuenta de que el cliente valora la imagen sostenible de los establecimientos y ha señalado a Too Good To Go como una plataforma útil para luchar contra el desperdicio alimentario a la vez que "quita la venda de los ojos" a la hostelería al respecto.

La copropietaria de Sushita Café, Sandra Segimón, ha destacado, por otra parte, la apuesta por la sostenibilidad y el compromso social desde la propia compañía con el apoyo de sus empleados. "Las empresas no solo debemos hacer las cosas bien, debemos hacer el bien. Generar impacto positivo en la sociedad debe ser compromiso de todas las empresas", ha sentenciado.