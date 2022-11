La oposición de Santa Cruz insiste en que el paro seguirá y pide la liberación de los "presos políticos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No necesitamos que Bolivia nos tenga pena o lástima, necesitamos que se pliegue a las medidas de presión", ha dicho Calvo en una entrevista para la televisión boliviana de la que se ha hecho eco la prensa escrita. "En ninguna parte se dijo que el paro se terminaba en 72 horas", ha aclarado.

"Le dijimos al Gobierno que estamos dispuestos, en 72 horas, a iniciar el trámite de revisión de nuestra relación con el Estado Boliviano porque no escucha, porque nos tiene aislados, porque nos somete, porque nos castiga", ha protestado.

Las protestas en Santa Cruz --feudo tradicional de la oposición a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS)-- han cumplido este lunes 23 días desde que se convocaron por la decisión del presidente, Luis Arce, de posponer el censo de población, el cual se celebrará finalmente el 23 de marzo de 2024.

Para la oposición, que demanda en 2023 la celebración del censo, su postergación hasta 2024 no solo contraviene la ley, ya que debe realizarse cada diez años, sino que las anteriores estadísticas, que datan de 2012, no son fiables actualmente para redistribuir los presupuestos federales.

Calvo ha remarcado de nuevo que el paro seguirá de manera indefinida hasta que tengan la seguridad de que el censo se llevará a cabo antes de las elecciones de 2025 y ha defendido la viabilidad de celebrarlo en 2023.

Sin embargo, ha lamentado que no haya "voluntad" por parte del Gobierno, sino más bien el "espíritu" de no querer perder con Santa Cruz, región, ha dicho, que no es la única en vencer si aceptan sus demandas. "Gana Bolivia (...) por eso pedimos al resto que se sume a esta medida de presión", ha dicho.