Mahou San Miguel analiza los restos de la digitalización y la sostenibilidad en una jornada con el sector

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presentación del acto ha corrido a cargo del director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel Peio Arbeloa, seguido de una charla inspiradora por parte de Edurne Uranga, executive director Foodservice NPD Spain, titulada 'Hacia donde debe ir la Hostelería. Visión de tendencias actuales en otros países'.

Además, el sector tiene la oportunidad de debatir sobre estos retos a través de dos mesas redondas. La primera, titulada 'La Digitalización y la experiencia como palancas de cambio para transformar la Hostelería', y moderada por Sonia Esteban, redactora de Economía de Europa Press, cuenta con la participación del vicepresidente de Hostelería España y presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio; Pablo Rodríguez Añino, del Área del vicepresidente Sales de Salesforce; Carlos Gómez, co-founder y CEO de Cheerfy; Marta Alonso, responsable de Rentabilidad de Mahou San Miguel; y Saray Maestro CEO y fundadora de Maybein.

El segundo panel se titula 'La sostenibilidad, el empleo y el compromiso social en la Hostelería', moderado por Paco Cruz, de The Food Manager, y cuenta con Sandra Segimón, copropietaria de Sushita café; Candela Aldao, responsable de Sostenibilidad de Mahou San Miguel; Marie Lindström, country manager de To Good to Go; y Carmen García de Andrés, presidenta de Fundación Tomillo.

El sector de la hostelería afronta, según Mahou San Miguel, la recuperación tras la pandemia y, aunque el contexto de hiperinflación, crisis energética e inestabilidad geopolítica, invita a ser cautos, hay dos claves indispensables en las transformación del sector: la sostenibilidad y la digitalización.

La compañía, además, recuerda que el apoyo al sector hostelero ha sido una constante en Mahou San Miguel desde su origen y que desde 2020 y durante toda la crisis sanitaria, puso en marcha un Plan Global de Apoyo a la Hostelería al que ha destinado más de 385,5 millones de euros en los últimos dos años.

El Plan pretende mitigar los efectos de la pandemia, pero también identificar oportunidades y desarrollar iniciativas que garanticen su futuro en el medio y largo plazo, respondiendo así a las necesidades del sector.