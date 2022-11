BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

Bruselas considera que la transacción no plantea problemas de competencia porque no se dan solapamientos en las actividades de las compañías implicadas y porque las relaciones verticales no suponen un riesgo de exclusión para la fibra óptica de Lyntia.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 7 de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.