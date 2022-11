Ciencia.-Los chimpancés comparten objetos solo por llamar la atención

Un chimpancé adulto le muestra una hoja a su madre. DR CLAUDIA WILKE, UNIVERSITY OF YORK. (Sebastian Carrasco/Europa Press)

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Investigadores han observado a un chimpancé salvaje mostrando un objeto a su madre simplemente por compartirlo, un comportamiento social que hasta ahora se creía exclusivo de los humanos,

Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el estudio de científicos de las universidades de York y Warwick captó imágenes de la chimpancé animando a su madre a unirse a ella para mirar una hoja. El descubrimiento sugiere que, en determinadas condiciones sociales, los chimpancés salvajes pueden compartir experiencias entre sí, utilizando gestos para comentar o hacer observaciones sobre el mundo.

Los humanos empiezan a utilizar gestos referenciales para mostrar o señalar objetos o acontecimientos de interés para otros en el primer año de vida, pero hasta ahora nunca se había visto a los primates realizar este comportamiento, todos los gestos referenciales documentados anteriormente en los primates se hacían para pedir algo, no sólo para compartir la atención.

La autora principal del estudio, la doctora Claudia Wilke, del Departamento de Psicología de la Universidad de York, explica que "a la gente le encanta compartir experiencias con los demás; las redes sociales aprovechan este rasgo, e incluso en nuestro primer año de vida empezamos a mostrar a los demás cosas interesantes que hemos encontrado".

"Se ha sugerido que 'compartir por compartir' es un rasgo exclusivamente humano, pero nuestra observación de estos chimpancés salvajes lo pone en duda --prosigue en un comunicado--. Observamos que una chimpancé adulta le mostraba a su madre una hoja que había estado acicalando, no porque quisiera que ella hiciera algo con la hoja, sino, muy probablemente, porque simplemente quería que ella también mirara la hoja".

El coautor Simon Townsend, de las universidades de Warwick y Zúrich (Suiza), añade que "las observaciones sugieren que, en circunstancias sociales específicas, los chimpancés pueden mostrarse unos a otros objetos de interés, para compartir la atención sobre ellos, y que este comportamiento puede no ser exclusivo de los humanos".

Los investigadores captaron en vídeo a una chimpancé hembra adulta, Fiona, mostrando una hoja a su madre, Sutherland, en el bosque de Kibale (Uganda). Examinaron más de 80 episodios similares de acicalamiento de hojas para descartar explicaciones alternativas del comportamiento, como el reparto de comida y la iniciación del acicalamiento o el juego.

Los investigadores realizarán ahora nuevas investigaciones en comunidades de chimpancés para ver si pueden observar a otros chimpancés con este comportamiento de mostrar y compartir.

Según los investigadores, el descubrimiento podría tener implicaciones para nuestra comprensión de la evolución de la cognición social humana y de lo que hace que las mentes humanas sean únicas.

El coautor, el profesor Slocombe, de la Universidad de York, apunta que, "aunque es necesario identificar más ejemplos de este comportamiento en los chimpancés, las observaciones indican que compartir la atención por compartir no es algo exclusivo de los humanos. Se ha afirmado que nuestra capacidad de compartir experiencias nos ayudó a evolucionar las habilidades cognitivas que nos diferencian de otras especies, como nuestra capacidad de acción conjunta, cooperación y lenguaje", añade.

"Nuestras observaciones plantean nuevos interrogantes sobre por qué los humanos compartimos experiencias con más frecuencia que nuestros parientes vivos más cercanos y sobre si la realización de este comportamiento con una frecuencia mayor que la de otras especies puede seguir explicando la evolución de las funciones cognitivas que sustentan el comportamiento social humano", concluye.