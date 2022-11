Diosdado Cabello asegura que el partido gobernante de Venezuela "apoya el diálogo con quien sea"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"A nosotros el diálogo no nos asusta, no nos ahuyenta. El presidente Nicolás Maduro siempre ha llamado al diálogo, los espacios políticos no hay que solo cuidarlos, sino defenderlos", ha declarado Cabello durante la rueda de prensa semanal del PSUV.

"Sentarse a dialogar con la oposición no significa que estamos capitulando, no significa que queremos entregar, no. Eso no está contemplado en ninguna parte, nuestra posición es muy clara y firme en este sentido", ha explicado.

En esta línea, el político venezolano ha indicado que desde Caracas dan la "bienvenida al diálogo las veces que sea necesario". "Nosotros tenemos los recursos que ellos quisieran tener son materiales que requieren para seguir viviendo a costa de los países que menos tienen", ha agregado.

Diosdado ha realizado estas declaraciones después de que el Ejecutivo venezolano aceptase dialogar con Francia. Sin embargo, ha criticado que después de este encuentro la Unión Europea "decidiera seguir con sanciones absurdas contra los venezolanos".

"Respetamos para que nos respeten, no nos metemos en los asuntos internos de nadie. Sin embargo, no tiene sentido hablar de nada si ellos siguen sancionando a Venezuela", ha criticado antes de señalar que se trata "de odio imperial".

"Deberían asumir que todo lo que han venido haciendo en contra de Venezuela es un error, pero su arrogancia imperial no les da para eso. Se consideran superiores creen que los demás deben estar subordinados a ellos", ha aseverado el vicepresidente del PSUV.