Joao Mario, sobre las declaraciones de Cristiano: "No nos mete más presión"

BERLÍN (ALEMANIA), 15 (STATS Perform/dpa/EP)

El jugador luso Joao Mario insistió este martes en que las duras declaraciones de Cristiano Ronaldo al Manchester United no tendrán un impacto en la andadura de Portugal en el Mundial de Catar.

"No veo ningún problema con el momento, así que está bien para nosotros. No creo que ejerza más presión sobre él o sobre nosotros. Estamos acostumbrados a lidiar con una gran presión", aseguró el futbolista en rueda de prensa.

El centrocampista del Benfica afirmó que "no es la primera vez que un jugador llega a la selección con un problema con su club". "Una de las ventajas es que dejamos todo de lado cuando estamos aquí", explicó. "Está totalmente concentrado en la selección y va a ser de gran ayuda para nosotros en el Mundial", recalcó el centrocampista luso.

Joao Mario también valoró las imágenes del frío saludo entre Cristiano Ronaldo y su compañero en el United Bruno Fernandes, que también ha suscitado polémica. "Los titulares siempre son sobre él. Honestamente, cada vez que venimos a la selección, las primeras preguntas siempre son sobre Ronaldo. El foco siempre está en él, y estamos acostumbrados a eso", agregó.

El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo soltó en televisión este domingo duras críticas hacia su club y su entrenador, Erik ten Hag, por quien aseguró no tiene "respeto" por la falta del mismo hacia él, al tiempo que apuntó que se sintió "traicionado" varias veces por el club.

El portugués habló de manera contundente y explosiva de su momento en los 'red devils' en una entrevista a TalkTV, en la desveló los intentos del club por que abandonara el equipo ya el año pasado y esta vigente campaña también.

"No solo el entrenador, también dos o tres personas más del club (intentaron que saliera). Me sentí traicionado. No me importa, la gente tiene que escuchar la verdad. Me sentí traicionado y siento que hay gente que no quiere que esté aquí desde el año pasado", dijo el portugués.

Portugal comenzará su fase de grupos en Catar ante Ghana el 24 de noviembre, después de enfrentarse a Nigeria en un amistoso previo al torneo este jueves. En el país asiático, Cristiano Ronaldo podría convertirse en el primer jugador en marcar en cinco ediciones diferentes.