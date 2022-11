Laporta: "Se identifica todavía a Messi con el Barça... ¿Su vuelta? Ya veremos"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó que la figura de Leo Messi está "todavía asociada" a la marca Barça, según ha comprobado estos días en Colombia y también anteriormente, y no quiso hablar de un posible regreso al final de la temporada aunque dejó ir un abierto "ya veremos".

"Con jugadores como Messi esto (la marca Barça) coge más fuerza y es cierto que lo identifican todavía con el Barça. La vuelta ya lo veremos, son cosas complicadas y está en el PSG y no me gustaría entrar en polémica con ellos. No me gustaría tener polémica por respeto a Messi y por respeto al club", aseguró Laporta.

En una entrevista en El món a RAC1 recogida por Europa Press, el presidente blaugrana, que está de visita en Colombia --en su frontera con Venezuela-- dentro de un viaje de la Fundació FC Barcelona, aseguró que los niños y niñas le están preguntando, entre otras cosas, por la vuelta de Messi al ahora llamado Spotify Camp Nou.

"Los niños y niñas de los asentamientos, cuando te acompañan y te enseñan el sitio y te hacen bromas y explican cosas, de repente te salen con Messi, con que tengo que hacer que vuelva al Barça. Les dije que, en fin, que Messi es del Barça y que estén tranquilos, que es el mejor y que hemos tenido la suerte de tenerle y que ya veremos, ya veremos", reiteró.

Tiene claro que, vaya donde vaya, la gente todavía "identifica a Messi con el Barça". "Y esto me gusta. La marca del Barça es muy potente, también, y saben de nosotros en el sitio más recóndito del mundo. Saben que estamos en reconstrucción, que tenemos que ganar la Liga, que Lewandowski o Pedri son grandes jugadores. El Barça continúa teniendo mucha fuerza, quizás más que nunca", valoró.

Por otro lado, el presidente habló del proyecto de la Superliga, a la que no da por muerta a la espera de una resolución judicial. "Creo que el informe será favorable a los clubes, pero si no entramos con un diálogo con UEFA llevará a la nada. Creo que deberían ser los clubes los que gobiernen la competición. Si no, habría riesgo de ganar y que haya un fondo que quisiera controlar la competición. Debería ser el control para los clubes, en mayoría, junto a la UEFA", explicó.

En lo económico, sería una gran ayuda. "Hay un bono de 1.000 millones a repartir entre los clubes fundadores, el primer año. Se tiene que precisar, ha ido variando porque al principio era una cifra más elevada. Pero lo que representa la competición, ganarla, serían unos 300-350 millones de euros", recordó.

De todos modos, aseguró que los problemas económicos del club los están "solucionando sin la Superliga". "Pero si participáramos en ella, más. Las palancas salvaron al club de la ruina y ahora seremos uno de los clubes más sólidos económicamente del mundo. Si añades la Superliga, tendremos una mejora sustancial. Y ya no digo si la ganáramos", valoró.

Por otro lado, sobre el venidero mercado de invierno, de momento no se podría fichar a ningún refuerzo. "Estamos mirando de superar factores que afectan a 'fair play' financiero para poder fichar si el entrenador y director deportivo lo quisieran. Ahora mismo estamos con un 'fair play' negativo que tendríamos que compensar para poder fichar", argumentó.