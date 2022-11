Luis Enrique se convertirá en 'streamer' durante el Mundial

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"¡Hola a todos! ¡'Streamers' del mundo, apartaos, que voy cuesta abajo y sin frenos! Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho 'streamer'; bueno, todavía no me he hecho 'streamer' porque esto es un vídeo, todavía no he debutado", bromeó en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter.

En este sentido, anunció que tratará de comunicarse con los seguidores españoles durante toda la estancia de la selección en el Mundial, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre. "Mi intención es 'streamear' a lo largo del tiempo que estemos en Catar. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar ese mismo día", explicó.

"Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero entiendo que puede ser muy interesante. Quiero establecer una relación directa con vosotros, los aficionados a los que les pueda interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista particular, el mío, y el de mi staff. Así, estableceremos una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea y más natural e interesante", manifestó.

Por último, el técnico asturiano, que grabó su vídeo desde una habitación de la Ciudad el Fútbol de Las Rozas (Madrid), prometió que la próxima vez tratará de que las condiciones sean mejores. "Ya veis que solo puedo mejorar, porque la luz de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la 'caripela' es la que hay y solo puedo mejorar. Tenemos muchas ganas de vivir el ambiente y la presión de un Mundial", finalizó.