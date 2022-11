Sheinbaum acepta error en conteo de asistentes de marcha a favor del INE

Luego de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), contra la reforma político-electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevó a cabo en 50 ciudades del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confesó que la estimación de los asistentes que realizó el secretario de Gobierno, Martí Batres, fue errónea.

El cálculo de manifestantes que hizo el secretario de Gobierno capitalino, fue de ‘entre 10 mil y 12 mil’ a la marcha en defensa del INE en la capital del país a través de un tweet, en el que apuntó, “desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco”.

Sheinbaum Pardo aclaró durante la conferencia matutina de este 14 de noviembre que la estimación de los manifestantes fue de 60 mil personas de acuerdo con los informes de las autoridades capitalinas y evidencia de las imágenes del C5.

En entrevista con Los Periodistas de Sin Embargo, Sheinbaum Pardo explicó cómo es que se hace la estimación y aseguró que en ese momento Batres Guadarrama no tenía las fotografías actualizadas, “Ahí no hubo dolo, a lo mejor… él vio una parte de la manife… ¿Cómo se hacen los cálculos? Eso es importante, para que la gente sepa”, dijo.

“Un cálculo de cuánta gente participa en una movilización, pues se hace el cálculo de las personas que estuvieron en determinada superficie, con imágenes del C5 o imágenes áreas que se puedan tener. Se calcula la superficie donde está la concentración de personas y una estimación de cuántas personas por metro cuadrado”, expresó.

La jefa capitalina dijo que “si son 10 mil metros y hay tantas personas por metro cuadrado, pues se hace la estimación. Ahí entiendo que Martí no se pudo comunicar conmigo, yo no estaba en ese momento en comunicación. Hace la estimación de una parte del Monumento a la Revolución, no hace la parte del otro contingente que se había quedado rezagado”.

“En efecto fueron más bien cerca de 60 mil, parece 60-65 mil, ya con toda la estimación de todas las fotografías que se hicieron. Pero no hubo que se quisiera minimizar, sino más bien una mala estimación de acuerdo a la fotografía que él tenía en ese momento”, aclaró Sheinbaum Pardo.

