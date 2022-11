Rubiales: "¿Favorita? No puedo decir otra que no sea España, me traicionaría"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sitúa a la selección española como una de las favoritas a ganar el próximo Mundial de Qatar 2022, que se disputa del 20 de noviembre al 18 de diciembre, porque si no se "traicionaría" y desveló que el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, le transmite su ambición por "luchar por lo máximo".

"¿Favorita? No puedo decir otra que no sea España, me traionaría. Hay selecciones magníficas, tres o cuatro europeas sensacionales, en Latinoamérica dos de mucho nivel ... Los que estamos muchos años en esto sabemos que hay seis o siete selecciones que pueden ser campeonas del mundo. España puede ser una de ellas", manifestó en el anuncio de la adhesión de la RFEF a la iniciativa 'Football for the Goals' de la ONU.

En este sentido, el presidente de la RFEF confesó las impresiones que le comparten tanto el seleccionador Luis Enrique como el director deportivo de la RFEF, José Francisco Molina. "Lo que me transmite Luis Enrique, Molina y los jugadores es una gran ambición por luchar por lo máximo. Es muy complicado ganar un Mundial, lo hemos conseguido una sola vez, pero vamos con una buena selección y vamos a intentarlo. Me transmite absoluta convicción y se la transmite a los futbolistas", recalcó.

Por otro lado, Luis Rubiales bromeó con el hecho de que Luis Enrique se haya convertido en 'streamer'. "De momento, es un falso streamer porque solo ha colgado un vídeo. Si el míster va con la máxima ambición, desde la federación nos marcamos la máxima ambición, sabiendo que en el deporte cualquiera te puede ganar en un partido. Voy con grandes expectativas, a disfrutar de Catar y ojalá hagamos sentir orgulloso a todo el país. Es muy difícil ser campeones, pero vamos a ir con todo para ser campeones", reiteró.

"NO HA CAMBIADO NADA" SOBRE EL FUTURO DE LUIS ENRIQUE

Acerca del futuro del seleccionador nacional tras el Mundial, Rubiales reiteró que se sentarán con el técnico al término del mismo para decidir su continuidad o no. "No ha cambiado nada en esto. Tuvimos una reunión Molina, Luis y yo hace tiempo y llegamos al acuerdo de que al día siguiente de terminar el Mundial hablaríamos. Ojalá vengamos el día 20 y nos sentemos a hablar", recordó.

Al margen de la decisión, el responsable de la RFEF se mostró, tanto si continúa o no en el cargo, "agradecido" por tener a un entrenador "top mundial que ha rechazado ofertas por muchísimo más dinero por ser seleccionador".

"Se ha atrevido con jugadores que ahora son realidades y ha aunado, con su estilo de juego, a un equipo que cree ciegamente en él. Vamos con felicidad y expectativas altas, sin renunciar a nada. Que luego el fútbol nos tiene algo negativo guardado, lo asumiremos", manifestó.

A su juicio, el "gran líder" de un equipo y vestuario "tiene que ser el entrenador". "También tenemos jugadores importantes que saben remar e implementar las ideas del técnico en el campo. Hay líderes silenciosos y otros más proactivos. El líder debe ser el seleccionador y eso aquí lo tenemos", subrayó.

"ESTOY TRANQUILO Y FUERTE: CONFÍO EN LA JUSTICIA"

En la RFEF hay "calma", "tranquilidad" y "expectación" por el Mundial. "Estamos acostumbrados a que haya un gran revuelo. Sé como he actuado en lo del piso, quizás haya una campaña de desprestigio tratando de buscar grandes titulares que menoscaben mi imagen y la de la federación. Estoy tranquilo y fuerte. Confío en la justicia", señaló.

Para Rubiales, el fútbol tiene que servir para "dignificar a las personas" y confesó sentirse "molesto" porque este "ruido mediático creado de forma ficticia" les afecta cuando la RFEF trata de cerrar un acuerdo con la ONU o con un patrocinador.

"En el tema de la Supercopa no voy a contribuir a romper el secreto del sumario. Estoy tranquilo, pero indignado por esas filtraciones de ya sabéis quién de manera ilícita. Estoy deseando subirme al avión, que el equipo entrene y juguemos buenos amistosos", indicó.