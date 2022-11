Alberto San Juan adapta la 'Lectura fácil' de Cristina Morales: "No sé su opinión, pero cada uno lo adapta a su manera"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Esta adaptación teatral llega casi al mismo tiempo que la serie 'Fácil', dirigida por Anna Costa, otra adaptación de la novela que en este caso recibió las críticas de Morales al entender que se hacía un "blanqueamiento" de los personajes de las trabajadoras sociales y de la institución a la que representan.

En este caso, San Juan ha explicado que ofreció en un primer momento escribir la propia adaptación a Morales --algo que la autora rechazó-- y después ha seguido en contacto con ella, pero considera que una vez se venden los derechos, "cada uno puede adaptarlo como quiera".

"No sé muy bien su opinión sobre el resultado final. Mi primera propuesta fue que ella lo escribiera y después, cuando me puse yo, iba enviando mil y una versiones en las que cada vez cortaba un poco más. Ella me respondía siempre muy respetuosa, con cosas puntuales y muy certeras", ha explicado el actor.

En cualquier caso, San Juan ha respaldado la libertad del autor para "adaptar a su manera" estos textos, una vez se obtienen los derechos. "La autora puede opinar lo que quiera, pero no me parece de gran relevancia: las obras son independientes y, aunque la adaptación no existiría sin el original, una vez se escribe son obras distintas", ha matizado.

De hecho, ha puesto como ejemplo lo que ocurría con el escritor Juan Marsé, quien "siempre que tocaba una adaptación la ponía a parir, pero seguía vendiendo sus derechos". Para 'Lectura fácil', San Juan ha reiterado que la principal labor de adaptación del texto se ha centrado en "recortar y recortar", para pasar de un manuscrito de más de 450 páginas a las 50 de su obra teatral.

"Quería contar lo esencial, una historia de la manera más clara posible sobre la existencia de voces dominantes y silenciadas", ha apuntado para luego criticar esa "norma social" que genera "población subordinada".

"En la obra se va a ver a personas en situación límite y, quien haya padecido ansiedad o estados depresivos, sabe lo que es estar trastornado", ha apuntado. Para 'Lectura fácil' --obra en coproducción con Bitò--, el director ha contado con tres actores "normativos" y otros cuatro con diversidad funcional, que "al final se trata de siete personas diferentes".

"Ha sido todo un aprendizaje, por ejemplo, me di cuenta pronto de que las formas de comunicarse son muy diversas", ha resaltado. La novela toma su título del término 'lectura fácil', utilizado para denominar el conjunto de adaptaciones que deben hacerse para facilitar la lectura y la comprensión por quienes puedan tener dificultades de lectura o comprensión.

Las cuatro compañeras de piso son interpretadas por: Carlota Gaviño - y Laura Galán en determinadas funciones - (en el papel de Marga), Pilar Gómez (encarnando a Patri), Anna Marchessi (Ángeles) y Estefanía de los Santos (Nati). Completan el reparto Desirée Cascales Xalma, Marcos Mayo y Pablo Sánchez.