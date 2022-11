Arrimadas desvela que llamó a Abascal para presionar al PP a presentar una moción contra Sánchez por derogar la sedición

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha desvelado este miércoles que llamó al presidente de Vox, Santiago Abascal, para sumar apoyos y presionar al PP a que presente una moción de censura. Ambos coincidieron en que los de Alberto Núñez Feijóo son quienes tienen que "dar el paso" contra el Gobierno para retrasar en lo posible la reforma penal que eliminaría el delito de sedición.

Arrimadas ha contado que llamó a Abascal para preguntarle qué le parecía la idea de una moción de censura, una propuesta que desde Ciudadanos lanzaron los primeros y a la que Vox se sumó días después.

En esa llamada, los líderes de Ciudadanos y Vox compartieron que es "el PP quien tiene que dar el paso", según ha revelado Arrimadas en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que la moción acercaría la "infamia" de la sedición a las elecciones, dándole a Sánchez en lo que "más le duele: los votos".

La líder 'naranja' ha expresado que no tiene "ningún complejo" por hablar con Abascal, con quien "siempre" ha tenido una relación "cordial", al ser preguntada por la 'foto de Colón' que reunió en 2019 en una protesta a los tres partidos de la oposición a Sánchez.

De hecho, ha mencionado que en la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez, Abascal le agradeció las formas y el respeto, frente al tono muy duro del exlíder del PP Pablo Casado.

RAJOY NO REVERTIÓ EL DELITO DE REFERÉNDUM ILEGAL

Arrimadas ha asegurado que si liderara la oposición, presentaría sin "ninguna duda" una moción de censura, al tiempo que ha dicho que no se fía de que el PP diga que cuidando gobierne revertirá la derogación de la sedición. "Primero, porque para entonces Junqueras puede estar en el Congreso porque le han quitado la inhabilitación. Segundo, porque a Sánchez le puede salir bien el plan de que sea rápido y no se entere nadie. Y tercero, porque somos conscientes de que el PP hace promesas que luego no cumple", ha esgrimido.

Y ha citado a continuación que cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que quitó el delito de referéndum ilegal, Mariano Rajoy prometió volverlo a poner y no lo hizo aunque tuvo mayoría absoluta. "Esta moción es útil porque retrasa los plazos y el PP debería estar a la altura, atreverse, dar un paso y asumir ese liderazgo, porque España lo necesita", ha reclamado la diputada.

Arrimadas ha denunciado que el presidente del Gobierno pretende poner el Código Penal al "servicio de delincuentes condenados por sentencia firme" y ha expuesto que esta situación sería como si se negociara "la estrategia de extinción de incendios con pirómanos o la de seguridad en el Metro con la asociación de carteristas".

"Esto es lo que está haciendo Sánchez, hablar del delito de sedición con sediciosos, es una cosa espectacular", ha espetado.