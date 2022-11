Competición sanciona a Robert Lewandowski con 3 partidos

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con 3 partidos de suspensión al delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski tras su expulsión en El Sadar --duelo ante Osasuna de la jornada 14 de LaLiga Santander--, con 2 de los duelos de sanción debidos a su gesto del dedo en la nariz cuando abandonaba el terreno de juego.

A falta de que el FC Barcelona pueda apelar la decisión ante el Comité de Apelación, de momento Robert Lewandowski se queda fuera de los próximos tres compromisos ligueros del Barça, todos de importancia, ante RCD Espanyol, en el Spotify Camp Nou, y ante Atlético de Madrid y Real Betis a domicilio.

Competición sanciona con un partido al delantero blaugrana por la doble amonestación vista en El Sadar, en el triunfo de los de Xavi Hernández sobre Osasuna (1-2), en virtud del artículo 120 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350 euros y de 600,00 al polaco.

No obstante, añaden dos partidos más de sanción a Lewandowski por una actitud de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro, el extremeño Gil Manzano, en virtud del artículo 124 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 700,00 euros y de 600,00 al jugador.

Una sanción apelada por el FC Barcelona y desestimada, por completo, por el Comité de Competición. En relación con el gesto de desaprobación, con Lewandowski llevándose el dedo a la nariz, el Comité rechaza las argumentaciones del club blaugrana, aludiendo que el gesto era de "disconformidad" y hasta cierto punto de "ofensa personal" por las formas en las que el arbitro se le dirigió.

"El club insiste en que lo que el jugador muestra con dicho gesto es su descontento con el trato recibido por parte del árbitro principal del partido, afirmando en otro momento que el jugador no realizó ningún gesto de desaprobación a una decisión arbitral sino a las formas con las que el árbitro se dirigió al jugador", señala el informe de Competición.

"Resulta, pues, obvio que la conducta que se enjuicia se produjo y que la misma implicó, a nuestro juicio, una desaprobación al colegiado del encuentro en términos de menosprecio o desconsideración, sin que las eventuales, y desde luego gratuitas por no probadas ni siquiera indicadas, formas del árbitro pudieran servir de justificación de aquella", apeló el comité.

"No existe pues error material manifiesto ni en la existencia de la conducta ni en la descripción y alcance que de la misma se hace en el Acta arbitral", añadió en este sentido el escrito de Competición.

En este sentido, no se hizo caso de las explicaciones del propio jugador tras recibir la Bota de Oro 2021/22. "Sobre el gesto, es algo hasta divertido porque la semana pasada estuve hablando con el técnico, con Xavi, de que en el futuro podía suceder que viera una amarilla y me tuviera que ir (expulsado) por otra amarilla, y que sería duro. Tenía ese 'feeling' de que podía pasar. Y tras lo sucedido le hice este gesto a Xavi, no al árbitro, es una gran diferencia. Era como decir 'lo que hablamos, hoy ha sucedido'", explicó a la prensa.

Por otro lado, se confirmó la sanción de 4 partidos al ya retirado Gerard Piqué, expulsado al descanso por protestar al árbitro en el que fue, pese a no llegar a jugar, su último partido como profesional.

"Gerard Piqué Bernabéu, en virtud del artículo 99 del Código Disciplinario, considerando que los hechos recogidos en el acta se realizan en una unidad de acción, con multa accesoria al club en cuantía de 1.400 euros y de 2.400,00 euros al infractor", recoge el acta.