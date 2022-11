Grupo D: Francia quiere tumbar la maldición del campeón con sus tres 'mosqueteros'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En 2018, Francia recuperó el trono mundial que ya tuvo en 1998, con un desempeño sobresaliente y convenciendo a base de empuje y músculo. Con un equipo muy poderoso y con mucho talento individual, la selección gala se plantó en la final ante una animada Croacia y no falló (4-2) para desquitarse del disgusto de dos antes en 'su' EURO.

Sin embargo, su desempeño y rendimiento tras la consecución de su mayor título en los últimos 20 años no se tradujo en un dominio claro, con la Liga de Naciones 2020-2021 -ante España en la final- y la clasificación para Catar como primera de un grupo más que asequible como grandes alegrías.

Los de Deschamps finalizaron invictos con cinco triunfos y tres empates, justo por delante de Ucrania, a quien no ganaron ninguno de los dos encuentros, en una terna de selecciones en la que también estaban Finlandia, Bosnia y Kazajistán.

Así, tras un 2021 sobresaliente, sus partidos este año no han sido tan brillantes, sobre todo en una Liga de Naciones donde salvó el descenso en la última jornada. En esta competición, los galos no pudieron ganar a Dinamarca ninguno de los dos encuentros (1-2 y 2-0) y también cayeron ante Croacia (0-1), unas dudas que hacen que Francia no llegue demasiado afinada al torneo, donde se reencontrará con los daneses, Australia y Túnez. Con las dos primeras selecciones ya estuvo curiosamente encuadrada en Rusia.

Además, deberá combatir dos 'maldiciones', la que persigue a sus tres precedesores en el palmarés, Italia, España y Alemania, que no pasaron su grupo en sus respectivas defensas del título, y con el recuerdo de lo sucedido en 2002, cuando lo vivió en sus carnes. La otra es la encadenar dos Copas Jules Rimet consecutivas, algo que sólo han logrado la 'Azzurra' (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Los 'Bleus' llegan a Catar con bajas sensibles por lesión de N'Golo Kanté y Paul Pogba, dos imprescindibles en la consecución de su segunda Copa del Mundo, además de las del central Presnel Kimpembe y la del delantero Christopher Nkunku.

Sin embargo, sus reservas de talento son tan grandes que les permiten afrontar este Mundial con muchas garantías y figuras, más incluso que hace cuatro años, al menos en fase ofensiva donde tiene a sus 'tres mosqueteros': Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y un Karim Benzema que regresa a un Mundial tras perderse el último por el 'caso Valbuena'. Este trío por sí solo amenaza y sabe combinar perfectamente la seda con el poderío del futbolista del PSG, clave en el título de 2018.

Atrás, Deschamps tiene mucha fortaleza con Jules Koundé, Raphael Varane y Lucas Hernandez, con el veterano Hugo Lloris que podría superar el récord de internacionalidades de Lilian Thuram (142) si juega cuatro encuentros, mientras que en el medio, a falta del músculo de las ausencias, aparece la frescura de Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi o Adrien Rabiot

EL BALÓN DE ORO PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Karim Benzema estará de nuevo en un Mundial después de ocho años sin disputar un partido en este tipo de torneos. El delantero fue apartado de la selección en 2015 tras ser acusado de extorsión por su compañero Mathieu Valbuena, pero su buen momento en el Real Madrid desde finales del año pasado le abrieron un hueco después de perderse la EURO 2016 y el Mundial ganado por los de Deschamps en Rusia 2018. Ahora, podría alcanzar en Catar el centenar de encuentros con Francia, con la que acumula 97 partidos, 37 goles y 20 asistencias.

El '9' del Real Madrid llega a este Mundial como una de las grandes figuras del torneo, avalado por su gran temporada 2021-2022 -con 44 goles y 15 asistencias en 46 partidos, y campeón de Liga y Champions- y como flamante Balón de Oro. Sin embargo, la actual ha comenzado con algo más de incertidumbre, ya que la fatiga muscular y las lesiones no parecen dejar arrancar al francés, que sólo ha jugado 954 minutos en 12 partidos, con seis tantos.

No obstante, es una de las grandes ilusiones de la selección francesa por su liderazgo y capacidad para hacer funcionar a todo un equipo, gracias a su habilidad para combinar e fase ofensiva. Además, su sociedad con Kylian Mbappé y Antonie Griezmann se antojan como una de las claves para prolongar su andadura en Catar lo máximo posible y que pueda rellenar otra casilla en su palmarés.

DESCHAMPS NECESITA SACAR CON NOTA EL MUNDIAL

Tras más de 10 años en el cargo, Didier Deschamps afronta su tercer Mundial dirigiendo a la selección francesa, siempre con la sombra de las críticas merodeando. Su estilo muy práctico y quizá poco atractivo para la plantilla que presenta el combinado galo le han convertido en una diana para los más duros con el seleccionador. Sin embargo, su modelo, que podría pecar de muy pragmático, ha dado sus frutos, con el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones en 2021 como sus mayores logros.

Este 2022 Francia no ha estado a la altura en la preparación para una cita que podría ser el último servicio del campeón del mundo en 1998 al frente los 'Bleus'. El técnico acaba contrato tras el torneo, por lo que un buen resultado le permitiría cortar esas dudas y tener la opción de renovar, cuando otros nombres como Zinédine Zidane ya empiezan a sonar para reemplazarle.

FICHA TÉCNICA.

-Participaciones en Mundiales: 16 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)

-Títulos: Dos (1998 y 2018).

-Palmarés: Dos Mundiales (1998 y 2018), dos Eurocopas (1984 y 2000), dos Copas Confederaciones (2001 y 2003) y una Liga de Naciones (2020-21).

-Cómo se clasificó: Primera en el Grupo D de las Eliminatorias Europeas.

-Calendario de la primera fase:

22/11 20.00 Al Wakrah Francia - Australia.

26/11 17.00 Doha Francia - Dinamarca.

30/11 16.00 Doha Túnez - Francia.