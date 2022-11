La operadora eléctrica de Ucrania afirma que el país enfrenta la crisis energética "más grave de su historia"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"La situación es grave, la más grave de la historia, pero estamos manteniendo el control del sistema. El enemigo golpeó nuevamente la red eléctrica ucraniana: objetos en todo el país fueron atacados", ha aseverado en un comunicado en la red social Facebook el director general de Ukrenergo, Volodimir Kudritski.

Según Kudritski, este es el sexto "ataque masivo" que realizan las tropas rusas a la infraestructura energética del país desde principios de octubre, sosteniendo que quizás el último ha sido el mayor de todos con cerca de mil misiles.

"Cada misil voló con el objetivo de sumergir a Ucrania en la oscuridad", ha expresado el director general de la energética ucraniana en su misiva, afirmando que el ataque ruso se habría llevado a cabo "con un cálculo cínico", puesto que tiene lugar en el inicio del pico de consumo.

Con todo, Ukrenergo ha informado de que la industria energética "ya está rehabilitando" instalaciones y trabajando en las reparaciones para asegurar el suministro.

"Lo diré una vez más: la situación es grave y la tarea principal de Ukrenergo en este momento es la de mantener la controlabilidad del sistema energético. Las paradas de emergencia se utilizan para este propósito. Si implementamos un apagado, entonces el sistema aún está controlado. De lo que estamos protegiendo a todos es del colapso del sistema energético que el enemigo espera", ha precisado Kudritski.

"No hay ningún país en el mundo que pueda prepararse para ataques con misiles en el sistema energético de esta escala. Mis colegas extranjeros me informan constantemente sobre esto. Nos pondremos de pie, encontraremos formas de suministrar electricidad, trabajaremos toda la noche y todos los días que estén por venir. Hay poco placer en ser el objetivo principal de las reservas de misiles de un país terrorista, pero no nos quebrarán", ha agregado.