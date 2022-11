Puerto El Festival de Cine presenta 'Receta no incluida', "una historia de sanación" a través de la "conexión humana"

HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la directora puertorriqueña Juliana Maité, junto al actor Gabriel Alexander Leiva y la actriz y guionista de la cinta, Marietere Vélez, han presentado esta cinta.

Así, la directora ha asegurado que en esta película "la conexión humana" aparece como un recurso de "sanación", con la propuesta de encontrar "otro tipo de medicina para este trastorno, no solamente el tradicional".

Asimismo, la guionista y actriz Marietere Vélez ha explicado que, cuando fue diagnosticada con TOC, se dio cuenta de que "había poca representación de este trastorno en el cine" y necesitaba "ver más puntos de vista que no fuera necesariamente la comedia". Por ello, esta cinta plantea el tema con la idea de normalizar "la importancia de ser vulnerables".

Por su parte, el actor Gabriel Alexander Leiva ha resaltado el aprendizaje "de la psicología de los personajes" porque "sanar es lo más importante". 'Receta no incluida', ha asegurado, es "una historia de sanación".

'Receta no incluida', segunda película de Maité, llega a Huelva tras obtener el Premio del Público en el South By Soutwest Film Festival (Austin, EEUU). Es Nochebuena en Puerto Rico cuando Olivia comienza a sentir síntomas de TOC, condición que creía tener controlada. Al no tener plan médico y querer mantener su situación en secreto, recurre a David, un chico que puede conseguirle las pastillas de manera ilegal. Una vez Olivia llega al apartamento de David, enfrentan circunstancias inesperadas. Es así que dos extraños generan una conexión inesperada que los embarca en un camino de sanación mental.

Juliana Maité nació en Puerto Rico en 1985. Obtuvo un Bachillerato en Drama y Cine en la UPR y se graduó de la EICTV, Cuba, en la cátedra de Dirección de Ficción. Sus cortometrajes más conocidos son 'Agón', 'Preach', 'El Paso', 'La llave de mi corazón' y 'Queso de Cabra'. En el 2019 estrenó su primer largometraje, 'A punto de llegar'.