Ucrania.- Rusia niega haber atacado Kiev y rechaza su implicación en el lanzamiento del misil que cayó en Polonia

Moscú afirma que los restos del misil pertenecen al sistema de defensa antiaéreo S-300 ucraniano

Dice que todos los bombardeos se han realizado a más de 35 kilómetros de la frontera polaca

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Rusia han negado este miércoles haber atacado Kiev durante el último día, tal y como denunciaba el Gobierno ucraniano, y han rechazado nuevamente su implicación en la caída de un proyectil en suelo polaco que ha dejado dos muertos.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, ha indicado que el Ejército ruso "no ha estado implicado en el lanzamiento de misiles contra Kiev durante los ataques perpetrados" a lo largo de martes, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

"Durante los ataques masivos del 15 de noviembre con armas de alta precisión, no se lanzó ni un solo proyectil contra objetivos de la ciudad de Kiev", ha asegurado a pesar de que el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, había denunciado que varias viviendas se habían visto alcanzadas por los misiles.

Según Konashenkov, sin embargo, toda la destrucción "mostrada por el régimen de Kiev en áreas residenciales de la capital ucraniana son consecuencia directa de la caída de misiles lanzados por sus propios sistemas de defensa antiaérea".

En este sentido, ha incidido en que los bombardeos perpetrados por el Ejército ruso tienen como "objetivo infraestructuras energéticas y elementos militares". "El objetivo ha sido alcanzado. Todos los misiles han golpeado exactamente los objetivos designados", ha subrayado antes de indicar que "los ataques se llevan a cabo a más de 35 kilómetros de la frontera con Polonia".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha hecho hincapié en que estos objetivos "no han variado lo más mínimo". "Estamos hablando de objetivos que están directa o indirectamente relacionados con infraestructura militar", ha dicho en relación a los ataques masivos del martes.

"Lo repito nuevamente, hablamos de ataques contra actividades y movimientos del Ejército ucraniano. Las palabras clave aquí son directa o indirectamente", ha insistido.

EXPLOSIÓN EN POLONIA

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha rechazado la implicación de Moscú en la explosión registrada el martes por la tarde en territorio polaco y ha pedido a Varsovia actuar con moderación a la hora de abordar el asunto y lanzar posibles acusaciones.

En un comunicado, el Ministerio ha alertado, además, de que las declaraciones sobre "misiles rusos" cayendo en Polonia son "una provocación deliberada que busca aumentar la tensión".

En este sentido, ha aclarado que los restos del misil apuntan a un proyectil ucraniano perteneciente al sistema de defensa antiaéreo S-300 de la Fuerza Aérea de Ucrania. "Las fotografías de los restos encontrados en Przewoduv han permitido a expertos rusos identificar sin lugar a dudas los elementos militares pertenecientes a un sistema guiado de defensa S-300 ucraniano", recoge el texto.

Desde el Kremlin han despejado dudas y han afirmado que no ven motivos para considerar que Rusia "ha cometido fallos" en relación con el incidente. "No somos los culpables", ha destacado Peskov. "No tenemos nada que ver, y hay que llamar a las cosas por su nombre", ha recalcado.

Así, ha denunciado que los representantes de los países occidentales han comentado lo sucedido "sin tener información real del incidente", algo que considera un ejemplo de la "extendida rusofobia" que impera en Occidente. "Hemos visto otra reacción histérica y rusófoba, sin base alguna en datos reales", ha añadido.

El portavoz del Gobierno ruso ha aseverado que es por ello que no deben hacerse comentarios sobre cuestiones que puedan llevar a un aumento de la tensión.

DESTACA LA RESPUESTA DE EEUU

Por otra parte, Peskov ha destacado la "positiva" respuesta dada por Estados Unidos, que ha manifestado que cabe la posibilidad de que el proyectil no haya sido lanzado por Rusia y ha pedido prudencia.

"En este caso tiene sentido prestar atención a la reacción profesional de la parte estadounidense y de su presidente (Joe Biden)", ha indicado antes de aclarar que esta reacción "contraste con la reacción absolutamente histérica de Polonia y otros países".

Asimismo, ha sostenido que "los polacos tienen todos los medios para decir inmediatamente que los fragmentos pertenecen a un misil S-300, lo que llevaría a todos los expertos a entender que no puede pertenecer a las Fuerzas Armadas de Rusia", según ha recogido la agencia de noticias TASS.