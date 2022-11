Un cardenal neerlandés pide al Papa una encíclica sobre las ideologías de género

ROMA, 16 (EUROPA PRESS)

Según informa la prensa local, esta solicitud se produjo durante la visita 'ad limina' que los obispos del país realizaron la semana pasada al Vaticano.

"He preguntado si no sería bueno que el Papa emitiera una encíclica sobre el pensamiento de género --señaló el cardenal Eijk--. Las teorías de género están siendo impulsadas en todo tipo de organizaciones y nosotros, como Iglesia, no hemos dicho mucho al respecto". Según el cardenal, es necesaria una encíclica, el documento papal más importante que marca la línea de magisterio y en el que se explican las enseñanzas de la Iglesia.

El cardenal neerlandés, que es miembro de la Academia Pontificia para la Vida, también ha abogado por un documento de este tipo en otras entrevistas. Ahora, se ha presentado la petición oficialmente al cardenal Kevin Farell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.