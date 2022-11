Liberan a hombre que atropelló a 24 adultos mayores en Tamaulipas

Antonio Camacho Contreras reconoce que provocó un accidente de alto impacto, donde 24 personas resultaron lesionadas en Rio Bravo, Tamaulipas. Asimismo, asegura que el tapete de su auto se interpuso con el acelerador y le fue imposible controlarlo, por lo que se impactó contra un módulo del Banco de Bienestar en la calle Francisco I Madero.

Camacho Contreras comentó que conduce desde hace muchos años y que incluso ha sido chofer de transporte de pasajeros, de tráileres y de camiones pesados. También reiteró que no estaba cansado, no se quedó dormido y mucho menos manejaba en estado de ebriedad.

Antonio y su esposa acudieron al Banco de Bienestar para cobrar la pensión que les otorga el Gobierno Federal. Al salir, le dio 500 pesos a Florinda Morales López para que comprara artículos para la despensa. Esta pareja habita una humilde vivienda de lámina y madera y se dedican a recoger cartón en las calles para venderlo y poder sobrevivir.

Asegura que se trató de un lamentable accidente que puede pasarle a cualquier ser humano y que, en lo personal, nunca ha tenido problemas y que nunca pensó lastimar a tantas personas.

“Me bajé del carro, estaban unas señoras tiradas, unos chavos no sabían con qué pegarme, traían unos palos, me querían atacar pero unas señoras les dijeron que no me pegaran, luego me subieron a la patrulla y me llevaron detenido. Estuve tres días en las celdas de la Policía Municipal”, comentó.