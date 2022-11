Costa Rica cancela su amistoso ante Irak por su negativa a sellar los pasaportes

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El combinado 'tico se dio la vuelta hacia Kuwait, donde estaba instalada, ante la negativa de sellar sus pasaportes para poder entrar en Irak, una situación que parecía estar pactada de antemano, tal y como confirmó Gina Escobar, jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Veníamos con la condición de que no sellábamos los pasaportes, era un acuerdo no negociable e insistieron y no hay vuelta de hoja. No nos pueden sellar los pasaportes porque con un sello de Irak tendríamos muchos problema", recalcó Escobar a 'Columbia Deportiva' en relación a las complicaciones que supone en ocasiones entrar en países como los Estados Unidos, con los que comparte confederación en la CONCACAF, por una estancia en el país asiático.