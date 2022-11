El arte inclusivo brilla en los Teatros del Canal con La Gala más IN LORENZO DURAN (LORENZO DURAN/Europa Press)

La profesional del atletismo adaptado Sara Andrés (Beca Desafíate 2018) fue la encargada de conducir el evento, que destinará toda su recaudación a la financiación de las Becas Superarte, un proyecto de arte inclusivo con el que la fundación promueve el desarrollo artístico de las personas con discapacidad como una vía para su integración social y laboral.

En su regreso a Madrid, la gala de la INtegración, la INclusión y la INterpretación sonó a ritmo de música clásica, pop y flamenco, y acogió actuaciones de danza inclusiva y de tendencias urbanas como el parkour. Precisamente, el espectáculo arrancó con una muestra de esta disciplina de la mano de Iván Pérez y Rubén Roldán, dos jóvenes andaluces que han hecho del parkour su forma de vida.

Guillem León, pianista de 22 años con discapacidad visual, dio paso al Preludio Op. 23 n.2 de Sergei Rachmaninoff, una pieza clásica con la que demostró su excelencia al piano, lo que le ha permitido seguir formándose en la prestigiosa Royal Academy of Music de Londres, a través de una Beca Superarte concedida por la Fundación Grupo SIFU.

Le siguieron dos actuaciones también protagonizadas por músicos becados de la entidad como los jóvenes Èric Díaz (violonchelo) y Antonio Belmonte (contrabajo), ambos diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista (TEA); y Andrea Zamora, pianista con discapacidad visual, quienes, acompañados por el violinista y director artístico de la gala, Oriol Saña, y otros colaboradores, tocaron una versión de orquesta de cámara de 'Take on me', el clásico pop de A-ha.

Los también becados Jana Ginesta, una prometedora oboísta diagnosticada de TEA; Lucía Sanguino, joven con Síndrome de Down que destaca por su talento con el contrabajo; Mariano Rosique, pianista diagnosticado de Trastorno Generalizado del Desarrollo, y María Gordillo, violinista con trastorno del aprendizaje y desarrollo, interpretaron 'Gabriel's Oboe', de Ennio Morricone, junto a Ester Sanmartín, violinista con un 80% de pérdida auditiva y también becada por la fundación.

VÍCTOR MANUEL, INVITADO DE EXCEPCIÓN

Uno de los momentos más emocionantes de la Gala más IN llegó con la actuación del cantautor asturiano Víctor Manuel. Los Teatros del Canal vibraron con 'Solo pienso en ti', el tema que compuso inspirado en una pareja con discapacidad y que lleva más de 40 años visibilizando a este colectivo.

Le acompañaron en el escenario los becados Superarte Johann Salvatori, barítono diagnosticado de TEA con un extraordinario talento para el canto y la lírica; Luis Angel Huete, joven experto en canto lírico con discapacidad neurovisual; y Rai Jiménez, guitarrista a quien su enfermedad neuromuscular no le ha impedido desarrollar su talento musical, entre otros becados y músicos. Mireia Jerez (Beca Superarte 2022), estudiante de danza con Síndrome de Down, y el bailaor y coreógrafo José Galán dotaron de movimiento a la canción con su número de danza.

Los últimos minutos de la Gala más IN tuvieron como protagonistas a Ana Urrejola, bailarina con discapacidad visual con una importante trayectoria en danza clásica, que llevó el flamenco al escenario de los Teatros del Canal junto a miembros de la Compañía Flamenco Inclusivo de José Galán, y el artista multidisciplinar Manel Ortega y su banda National Radio Station, quienes subieron los decibelios con una fantástica versión del clásico del rock 'Twist and Shout', de Phil Medley y Bert Russell, a la que se sumó el fundador de Grupo SIFU, Albert Campabadal Mas.

MARTÍNEZ-ALMEIDA ENTREGÓ LA BECA DESAFÍATE 2022

Ortega, que perdió sus dos piernas y los dedos de ambas manos a causa de un virus, sigue manteniendo su pasión por la música, que contagió al público de la Sala Roja, entre los que se encontraban representantes institucionales como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien durante la gala entregó a Àngela Mora (primera gimnasta con Síndorme de Down que compite en un campeonato de España absoluto de gimnasia artística) la Beca Desafíate 2022, que la Fundación Grupo SIFU otorga a profesionales del deporte adaptado.

En esta gala también participaron artistas de la capital, como los miembros de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, nacida con el propósito de hacer la música clásica accesible a todos los públicos, y de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. También se sumaron al espectáculo de arte inclusivo alumnos del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona.

UN ESPECTÁCULO TRANSFORMADOR

Al finalizar el evento, su director artístico, Oriol Saña, celebró una edición más de una gala de arte inclusivo que "demuestra que las personas con diversidad funcional, lejos de verse condicionadas por su discapacidad, trabajan a diario por crecer a nivel personal y profesional a través del arte". En este sentido, destacó que el público valorase el "talento sin barreras" y no las capacidades específicas de cada uno de los artistas, algo que se vio claramente reflejado en la acogida del público.

El presidente de la Fundación Grupo SIFU, Cristian Rovira, subrayó la necesidad de contar con eventos de este tipo para dar visibilidad a los artistas con diversidad funcional, que muchas veces encuentran mayores dificultades para acceder a escenarios tan importantes como el de los Teatros del Canal, el Liceu (Barcelona) o el Teatro de la Maestranza (Sevilla), donde se han celebrado anteriores ediciones de la Gala más IN.

"Entendemos la música y la danza como disciplinas artísticas que impulsan la inclusión y son el eje fundamental de nuestro proyecto artístico", resaltó Rovira, quien puso en valor el programa de becas Superarte de la Fundación Grupo SIFU, que permite a músicos y bailarines profesionales o amateurs con discapacidad ampliar sus conocimientos y capacidades en estas disciplinas, a través de formación y seguimiento.

El vicepresidente de la fundación, Hilario Albarracín, destacó que "el mundo en el que vivimos, donde la inclusión y la diversidad son críticas para mejorar la sociedad, una gala como esta muestra cómo artistas con todo tipo de diversidad son capaces de hacer un espectáculo de primer nivel".