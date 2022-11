Gamarra afirma que la sociedad española está "absolutamente indignada" y pide a Sánchez que cese a Montero

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que la sociedad española está "absolutamente indignada" por el efecto de la entrada en vigor de Ley del 'solo sí es sí', al ver "como delincuentes sexuales y violadores están saliendo a la calle, están viendo reducidas sus condenas" por delitos sexuales.

Así lo ha defendido este jueves la dirigente 'popular' en una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha declarado que "este es el efecto directo de la entrada en vigor de una ley del Gobierno de Pedro Sánchez", así como "el resultado de esa manera de gobernar y de esa manera de legislar".

Para Cuca Gamarra, "el presidente del Gobierno tiene que asumir también responsabilidades" y tiene que cesar a la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Le entregó una ley que tiene un resultado, el resultado de ver cómo delincuentes sexuales y violadores salen a la calle o ven reducidas sus condenas. En definitiva, Sánchez tiene que cesar a la ministra de Igualdad sí o sí", ha subrayado.

La secretaria general del PP y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso ha puesto de manifiesto que en el Ejecutivo estaban "perfectamente advertidos". "Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como distintos informes de otros organismos, también alegaciones que presentaron en su momento asociaciones, incluso el Partido Popular durante la tramitación parlamentaria advertimos de este efecto de seguir adelante con esa ley y siguieron adelante tramitando esa ley y aprobándola en estos términos", ha argumentado.

Además, Cuca Gamarra sostiene que Pedro Sánchez no sólo tiene que cesar a la ministra de Igualdad, sino que tiene que "desautorizar todos esos insultos y descalificaciones que se están produciendo hacia los jueces y magistrados".

"Quién lidera el Poder Ejecutivo debe desautorizar a los miembros del Ejecutivo que están atacando a otro poder, que lo único que hace es aplicar la ley y no sólo debe desautorizarlos, sino que debe dar instrucciones para que cesen los ataques al Poder Judicial", ha insistido.

En este sentido, la dirigente del PP ha aseverado: "Definir como fachas con toga a jueces y magistrados, que lo único que están haciendo es aplicar una ley de la cual se advirtió que se iban a producir estos efectos, no es admisible en España. Y los españoles no merecen este espectáculo que estamos viviendo. Merecen tener un Consejo de Ministros de personas maduras y personas responsables que asumen responsabilidades políticas cuando cometen errores de esta envergadura. Y si la ministra Montero no dimite, el presidente Sánchez debe cesarla".

LOS JUECES "SE MERECEN UN RESPETO"

De esta forma, Gamarra ha añadido que los jueces en España "se merecen un respeto" y ha trasladado a las mujeres españolas que "pueden estar tranquilas con el trabajo y la labor que desarrollan". "Con lo que está claro que no podemos estar tranquilas es con este Gobierno", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que la Ley ya tiene "consecuencias que ya no se van a poder revertir".

En este contexto, ha recordado que el PP ha presentado una proposición no de ley para que, de manera urgente, se proceda a modificar esta norma "para que ninguna conducta delictiva tenga pena menor que lo que tenía con el Código Penal antes del cambio que esta ley ha producido".

"Este error no lo va a pagar la ministra. Este error lo están pagando las mujeres abusadas que están viendo como sus agresores se benefician de una ley, que lo que tenía que haber hecho era protegerles", ha aseverado, para después decir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "basta ya de ministras inmaduras e infantiles que desde el populismo llevan a la sociedad española hasta este punto".

Finalmente, preguntada sobre si la postura que defiende el PP es la de volver al marco en el que se distinguía entre los delitos de abuso y violación, la portavoz 'popular' ha respondido que durante toda la tramitación plantearon que "era mucho más serio mantener la diferenciación y mantener las penas tal y como estaban establecidas hasta que entró en vigor esta ley". "Sin duda alguna, de haberse mantenido eso, no estaríamos hablando de lo que hoy estamos hablando", ha concluido.