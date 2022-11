La Junta del OIEA aprueba una resolución de condena a Irán por no cooperar con la investigación sobre uranio

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El texto, propuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, ha sido apoyado por 26 de los 35 miembros que forman la Junta. China y Rusia se han opuesto a la medida, mientras que al menos cinco países se han abstenido, según Bloomberg.

La enviada de Estados Unidos en Viena, Laura Holgate, ha explicado que "el poder para resolver" la crisis "está en manos de Irán", por lo que ha instado al país a colaborar con el OIEA, ya que "no hay atajos" de "ningún tipo".

"Irán debe saber que si no proporciona la cooperación necesaria para resolver estas cuestiones, la Junta tendrá que estar preparada para adoptar nuevas medidas", ha indicado, agregando que "hacer caso omiso" de sus obligaciones y "socavar el régimen internacional" al no proporcionar garantías "no es una opción".

En este sentido, Holgate ha calificado de "esenciales y urgentes" las medidas necesarias para que el país vuelva de nuevo a la senda de la "cooperación sustantiva" con el organismo de Naciones Unidas en virtud del artículo 18 del Acuerdo de Salvaguardias Amplias de Irán.

"Debido a la falta de cooperación de Irán, el director general ha informado repetidamente que no puede confirmar la exactitud o integridad de las declaraciones de Irán y no puede proporcionar garantías de que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico", ha explicado, según un comunicado de la misión estadounidense de Naciones Unidas.

Antes de su aprobación, el jefe de la OIEA de Irán, Mohamed Eslami, ha especificado que las acusaciones contra Teherán son "falsas", mientras que, por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, afirmó que, de darse 'luz verde' al texto, la respuesta de Irán será "decisiva" y "efectiva".

"La República Islámica de Irán ha condenado la medida de Estados Unidos y tres países europeos, Reino Unido, Francia y Alemania, al proponer una resolución anti-iraní a la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y la considera inaceptable", ha recalcado Kanani, según han recogido las agencia de noticias iraníes.