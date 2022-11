Portaltic.-El 71% de los adolescentes cree que las redes sociales les permite expresar su creatividad

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Es una de las conclusiones a las que ha llegado Pew Research Center, que ha realizado el estudio 'Connection, Creativity and Drama: Teen Life on Social Media in 2022' para conocer cómo perciben las plataformas los jóvenes. Para realizarlo, ha llevado a cabo una encuesta en la que han participado más de 1.300 adolescentes estadounideneses.

Desde la organización consideran que la naturaleza hiperconectada de las redes sociales ha generado nuevas necesidades y, su vez, problemas de salud mental en los adolescentes.

A pesar de esta preocupación generalizada por el impacto negativo que puedan tener las redes sociales en los más jóvenes, buena parte de los encuestados considera que estas plataformas son beneficiosas para su día a día.

Tanto es así que ocho de cada diez adolescentes aseguran que lo que ven en las redes sociales les hace sentirse más conectados con sus amigos y el 71 por ciento dice que estos canales les hace sentir que tienen un lugar donde mostrar su lado creativo.

El apoyo virtual también es otro de los factores que influyen en el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, puesto que el 67 por ciento asegura que estas plataformas les hace sentir como si tuviesen gente en quien confiar en situaciones complicadas.

En cualquier caso, el sentimiento general por parte de los adolescentes con respecto a las redes sociales es positivo (un 32% de ellos lo ratifica), mientras que el 9 por ciento considera que es negativo. Por el contrario, el 59 por ciento de los encuestados cree que las redes sociales son neutrales y que no han tenido ningún tipo de impacto sobre ellos.

En torno a los aspectos negativos que destacan los adolescentes y que de las redes sociales están el sentimiento de abrumación por todo el drama al que tienen acceso desde ellas (el 38%), mientras que el 31 por ciento dice que han notado a través de estas plataformas que sus amigos les han dejado de lado.

El 29 por ciento de los encuestados, por su parte, afirma sentirse agobiado o presionado por generar 'me gusta' y comentarios, y el 23 por ciento puntualiza que las redes sociales les hacen sentirse peor.

No obstante, desde Pew Research Center distinguen que son generalmente las chicas quienes tienen una peor relación con las redes sociales debido a las presiones que sienten cuando las utilizan. De esa manera, alrededor del 45 por ciento de ellas dice sentirse abrumada por el drama al que tienen acceso desde ellas, frente al 32 por ciento de los chicos.

También son las chicas las que se sienten más aisladas o ignoradas en las redes sociales respecto a sus amigos (el 37%, mientras que solo el 24 por ciento de los chicos confirma tener en esta sensación).

Finalmente y en relación a este aspecto, el informe determina que parte de las encuestadas añaden, a su vez, que publican en menos ocasiones porque les preocupa que otros usuarios puedan utilizar sus imágenes o sus vídeos para avergonzarlas.

CREEN LES AFECTAN A LOS DEMÁS, PERO NO A ELLOS MISMOS

Otra de las conclusiones a la que han llegado los investigadores es el modo en que los adolescentes creen que las redes sociales afectan a otras personas de su edad. Por ejemplo, si el 9 por ciento de ellos piensa que tienen un impacto negativo en ellos mismos, dicha proporción aumenta al 32 por ciento cuando se formula la misma pregunta sobre los demás usuarios de su edad.

Por el contrario, si el 32 por ciento considera redes como Twitter, Instagram o Facebook como beneficiosas o buenas para ellos, solo el 24 por ciento de los encuestados piensa lo mismo para los adolescentes en general. No obstante, la mayoría cree que su efecto no es positivo ni negativo.

Dentro del cuestionario al que se han sometido estos adolescentes también se incluye el modo en que creen que sus padres se preocupan por ellos y su uso de plataformas de interacción. Así, un 22 por ciento de ellos cree que sus padres están extremadamente preocupados por esto, mientras que el 41 por ciento considera lo contrario.

En cualquier caso, alrededor del 39 por ciento dice que las experiencias de los adolescentes en las redes son mejores de lo que se creen los adultos, frente al 27 por ciento que cree que son peores de lo que creen sus padres o tutores.

Por otro lado, el estudio aborda también el papel de estos adolescentes en redes sociales cuando se trata de fomentar el activismo político y participar o luchar por causas sociales, como puede ser el movimiento Black Lives Matter.

Así, la encuesta revela que solo una minoría de la muestra indica haber estado activo en redes sociales por este aspecto y solo un 7 por ciento de los encuestados asegura haber utilizado etiquetas o 'hashtags' relacionadas con una causa social en los últimos doce meses.

Por último, el informe busca conocer el nivel de preocupación que tienen los adolescentes por los datos que comparten a través de redes sociales y determina que no les preocupa demasiado que estas tengan acceso a su información personal.

Únicamente el 14 por ciento de ellos dice sentir que tienen el control sobre su información personal, frente al 60 por ciento de los adolescentes, que tienen poco o ningún control sobre su privacidad. A pesar de sentir esta falta de control, la despreocupación por que las empresas manejen sus datos es generalizada.