Tenis.-Rafa Nadal pone fin a su 2022 con una buena victoria ante el noruego Rudd en las Finales de la ATP

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El de Manacor, sin opciones ya en el 'torneo de maestros' tras sus dos derrotas ante el estadounidense Taylor Fritz y el canadiense Felix Auger-Aliassime, mejoró mucho sus prestaciones y logró volver a la senda de la victoria tras una inusual racha de cuatro derrotas seguidas.

El paso de los días fue positivo para el balear, al que se le pudo ver más suelto en la pista y con más firmeza en sus golpes ante un Ruud que, ya clasificado y como primero del Grupo Verde, se pudo guardar algo para el asalto final al título y al que se le escaparon del mismo modo las dos mangas.

Nadal acabó el partido con una importante cifra de 38 golpes ganadores, 16 de ellos gracias a un saque que funcionó a gran nivel, pero también con mucha más agresividad desde el fondo con su 'drive' y con bastante eficacia en la red. Los 16 errores no forzados también fueron una buena noticia.

Aún así, el tenista noruego no le dio demasiadas facilidades con su servicio tampoco y siempre hubo una gran igualdad en el partido, con pocas oportunidades para los restos. De hecho, sólo hubo cinco bolas de 'break', dos, las primeras de todo el choque, a favor del subcampeón en París y Nueva York, que pudo salvar el español.

Este ya no pasó más sustos y se aseguró jugarse al menos la suerte del primer set en la 'muerte súbita', pero no le hizo falta porque Ruud firmó su peor juego seguramente de todo el encuentro y con tres errores le dio un 0-40 que no perdonó el ganador de 22 'Grand Slams'.

De todos modos, el noruego no se fue del partido pensando en las semifinales del sábado, aunque el español fue poco a poco ganando confianza y elevando su nivel, sobre todo al servicio con el que ya no dio más concesiones. Ruud tampoco hasta de nuevo con 6-5 en contra cuando lo entregó junto al partido.