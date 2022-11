Alemania, dispuesta a ser multada por lucir el brazalete arcoíris en Catar

AL RUWAIS (CATAR), 18 (dpa/EP)

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, afirmó estar "preparado" para una posible multa si el portero Manuel Neuer luce el brazalete de capitán reivindicando el movimiento 'One Love', con los colores del arcoíris, en el Mundial de Catar.

"Personalmente, estaría bastante dispuesto a aceptar una multa. No es una declaración política, sino una declaración en favor de los derechos humanos", señaló Neuendorf.

Neuer y otros capitanes de selecciones europeas planean llevar un brazalete arcoíris del movimiento 'One Love' en el torneo para apoyar la diversidad sexual. No obstante, todavía no está claro si la FIFA impondrá multas por esta acción.

Neuendorf aseguró que la acción muestra la oposición "contra el racismo y el antisemitismo" y "la defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos en general". Además, no descartó más acciones de carácter sociopolítico de los jugadores de la selección alemana durante el torneo.

Desde que se le concedió la organización del Mundial de fútbol, Catar ha sido criticado debido a las condiciones de los derechos humanos en el país y su trato a la comunidad LGBTQ. Recientemente, el exinternacional catarí Jalid Salman, uno de los embajadores del torneo que comienza el domingo, había calificado a la homosexualidad como un "daño mental" en un documental emitido por la cadena pública alemana ZDF.