Colombia.- El exviceministro de Agricultura de Colombia José Félix Lafaurie se suma a la negociación con el ELN

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, va incluyendo nuevos nombres a la delegación del Gobierno que la semana próximo está previsto inicie conversaciones en Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), siendo el último en aceptar el exviceministro de Agricultura José Félix Lafaurie.

"Si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga", ha confirmado Lafaurie, ahora líder de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), según ha recogido RCN.

"Lo haré además por un sector como el nuestro que ha sido el más atropellado por los actores violentos en todas las regiones colombianas. Ojalá que ese anhelo de paz total que tienen los colombianos pueda darse", ha confiado Lafaurie.

La propuesta de Petro cobra especial relevancia porque Lafaurie es uno de sus principales críticos. El exviceministro de Agricultura es esposo de la senadora 'uribista' María Fernanda Cabal, una de las cabezas visibles de la oposición en la cámara alta del Congreso de Colombia.

En ese sentido, y a pesar de la decisión de su esposo de sumarse a la mesa de diálogo, Cabal ha dejado claro que no cuenten con ella. "Yo no estoy de acuerdo en negociaciones con los elenos", ha dicho en relación a los guerrilleros del ELN.

"Yo desde el principio lo dejé claro, sobre todo desde el asesinato de los 22 cadetes", ha zanjado Cabal haciendo mención al atentado en enero de 2019 en una escuela de Policía de Bogotá que provocó que el gobierno de Iván Duque diera por concluidas las negociaciones tras varios meses estancadas.

"No confío en ningún éxito de ninguna negociación. Si José Félix como dirigente gremial quiere asumir esa invitación --que yo le sugeriría que no fuera en calidad de negociador, sino de observador--, y si su gremio lo respalda, que él lo haga, pero por mi parte no voy a cambiar mi forma de pensar", ha zanjado.

"Es su rol, pero por mi parte no tendrá el respaldo como tal y tampoco voy a morigerar el discurso (...) tengo convicciones, yo no mudo de piel", ha dicho para RCN Cabal, quien ha reclamado al ELN que dé explicaciones a sus víctimas.

El anuncio de Petro ha tenido lugar durante la última reunión de la Fedegan en Barranquilla desde donde el jefe de Casa Nariño ha insistido en la necesidad de desmovilizar a esa "juventud armada que está en Colombia matándose entre sí".

Entre los compañeros de Lafaurie en esa mesa de diálogo estará el senador Iván Cepeda, quien se muestra "optimista" de cara a esta reactivación de las conversaciones gracias a la buena voluntad del Gobierno y del ELN.

"En cuestión de muy pocos meses se ha logrado llegar a la instancia de una mesa de conversaciones y vamos con toda la conciencia de lo difícil que son las conversaciones pero también con todo el entusiasmo durante este proceso", ha destacado Cepeda durante el encuentro de la Fedegan.

A la espera de más confirmaciones de cara a las negociaciones de la próxima semana, la delegación del Gobierno colombiano estará liderada por el politólogo y antiguo guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) Otty Patiño, mientras que la del ELN estará comandada por Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'.

Alcanzar la paz con los grupos armados ha sido cuestión capital para Petro desde que arrancó su carrera Presidencial poco antes de mediados de año. Con su llegada a Casa Nariño, tanto el Gobierno como el ELN han dado muestras de su disposición para alcanzar un acuerdo y solucionar el callejón sin salida en el que habían quedado atrapadas las conversaciones con el anterior ejecutivo de Iván Duque.