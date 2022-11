El PP insta a Justicia a abordar "de manera urgente" la Ley del 'sólo sí es sí" y presentará propuesta propia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) ha instado este viernes al Ministerio de Justicia a abordar "de manera urgente" una reforma de la Ley del 'sólo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad, y presentará su propia proposición de ley.

Así lo ha indicado este viernes la secretaria general del PP y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras finalizar la Junta de Portavoces, donde ha declarado que los efectos de la aplicación de la Ley han generado "alarma social" en el país.

En su intervención, Gamarra ha afirmado que el PP está trabajando en una proposición de ley, "a diferencia de lo que está haciendo el PSOE, a diferencia de lo que está haciendo Pedro Sánchez", que busca que "nadie pueda acogerse a unas penas menores a las que había anteriormente".

Preguntada sobre si contemplan la posibilidad de convertir la proposición en una enmienda a la iniciativa legislativa de PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición que modifica el Código Penal, la dirigente del PP ha descartado la opción. "Estamos trabajando en la proposición de ley y eso es lo que vamos a registrar", ha declarado, para después instar al Ministerio de Justicia a, "de manera urgente", abordar la situación generada por la Ley del 'sólo sí es sí', con todos los informes necesarios para garantizar la seguridad jurídica en su aplicación.

En este punto, ha explicado que el planteamiento de que sea el Ministerio de Justicia el que aborde la situación es porque vienen "advirtiendo y exigiendo hace tiempo que las reformas del Código Penal desde donde se tienen que impulsar es desde el Ministerio de Justicia y, por tanto, esta reforma del Código Penal debiera de hacerse desde ahí, sin duda alguna".

"Le debiera de haber estado faltando tiempo al Ministerio de Justicia para afrontar esta situación con la primera revisión de las penas ya. Analizarlo en profundidad y estar dando tranquilidad y serenidad. Pero todavía yo no he escuchado a la ministra de Justicia decir nada sobre este asunto y me preocupa", ha manifestado.

Por otro lado, Gamarra ha afirmado que no pueden entender "que hoy viernes todavía Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, que siga siguiendo ministra del Gobierno de España", tras la situación provocada por la aplicación de la Ley del 'sólo sí es sí', impulsada por el departamento que dirige Montero.

En este sentido, Gamarra ha manifestado que no comprenden "que el máximo responsable de todo lo que está ocurriendo, que es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quien preside ese Consejo de Ministros, no haya tomado una decisión y no haya cesado a la ministra".

"Partíamos de que no iba a dimitir, pero un presidente no puede permitir que una ministra que ha estado al frente de esa ley, una ministra que dice además que no va a rectificar y una ministra que se dedica a atacar al Poder Judicial, aquellos que lo único que hacen es aplicar las leyes que desde el Gobierno se han impulsado y que en el Congreso se han aprobado, siga siendo ministra y no pase absolutamente nada", ha subrayado la dirigente 'popular'.

Asimismo, Cuca Gamarra se ha preguntado "dónde están las responsabilidades políticas" y ha añadido que "estaban advertidos, no escucharon y ahora la sociedad española está pagando unas consecuencias que no tenía por qué pagar". "La soberbia y la incompetencia tiene que tener responsabilidades políticas", ha enfatizado.

"LAS CONSECUENCIAS SOCIALES LAS ESTÁN PAGANDO MUJERES"

Por todo ello, la 'popular' ha vuelto a exigir una vez más al presidente del Gobierno el cese de la ministra de Igualdad porque "las consecuencias políticas no las está pagando nadie, pero las consecuencias sociales las están pagando mujeres". "El Partido Socialista no puede seguir como si no pasara nada", ha recalcado.

En este escenario, la secretaria general del PP ha aseverado que "el Gobierno tiene que impulsar ya la reforma que sea necesaria, no para frenar lo que ya es inevitable, sino para impedir que, en aplicación de la reforma del Código Penal, nadie pueda tener una pena inferior a la que hubiera tenido con la anterior aplicación del Código Penal". "Hay que cambiar y modificar esa ley y el tiempo corre en contra de las mujeres y de la protección a las mujeres y, por tanto, exigimos que esa reforma se lleve a cabo ya hoy", ha zanjado.