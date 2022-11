Feijóo esperará a explicación de Marlaska sobre Melilla: "No vamos a erosionar al Gobierno más de lo que está"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que su formación "no va a erosionar al Gobierno aún más de lo que está" y esperará a las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la tragedia de la valla de Melilla. Eso sí, ha avisado que "procederá en consecuencia" si se acredita que "ha mentido", abriendo así la puerta a una comisión de investigación.

"No vamos a cambiar nuestro compromiso con el Estado ni vamos a cambiar nuestro compromiso con los asuntos de la inmigración. Sabemos que no es fácil gestionar los problemas que de vez en cuando se producen en la valla de Melilla o la frontera en Ceuta", ha declarado Feijóo a los medios, tras visitar las instalaciones del Grupo Sifu en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la eurodiputada Dolors Montserrat.

Este viernes la Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que el ministro del Interior comparezca ante el Pleno el próximo día 30 de noviembre para responder por lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado 24 de junio y ha ofrecido a los portavoces parlamentarios visionar antes, en sesión secreta, las imágenes grabadas ese día en la frontera. Eso sí, el PSOE, PP y Vox se han puesto de acuerdo para frenar la comisión de investigación impulsada por los socios del Gobierno sobre esa tragedia de Melilla.

ESCUCHARLE "ANTES DE JUZGARLE EN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN"

Aunque Feijóo ha asegurado que "todo parece indicar que el ministro del Interior no contó la verdad", ha indicado que el PP ha pedido su comparecencia en sede parlamentaria para escuchar sus explicaciones "antes de juzgarle en una comisión de investigación".

Dicho esto, ha señalado que si lo que cuenta el ministro "es esclarecedor", el PP no seguirá pidiendo una comisión de investigación. Eso sí, ha destacado es "curioso" el hecho de que en este momento Podemos y sus socios del Gobierno "desconfíen" de ese Ejecutivo.

"Nosotros no vamos a erosionar al Gobierno aún más de lo que está. Vamos a pedir explicaciones al ministro del Interior. Si son clarificadoras y se acredita que no ha mentido, y se acredita que el presidente el Gobierno no ha tratado de forma absolutamente injusta lo hechos que se han producido en la valla, nos daremos por satisfechos", ha proclamado.

Eso sí, el líder del PP ha señalado que "si se acredita la falsedad del ministro en cuanto a lo que ha ocurrido en suelo español en la valla de Melilla, automáticamente su partido procederá en consecuencia"

"Pero nosotros no venimos aquí a ir contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sino que lo que queremos es claridad y que se cuente la verdad a los ciudadanos", ha finalizado el presidente de los 'populares'.