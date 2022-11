La CNMC pide a LaLiga limitar la discrecionalidad en la comercialización de sus derechos en ciertos territorios

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Según señaló en un comunicado este viernes, la Comisión advierte que la patronal de clubes "debe garantizar un proceso de adjudicación que respete los estándares de publicidad y transparencia". "Algunas de las condiciones de la licitación no se ajustan plenamente a los requisitos del Real Decreto-ley 5/2015", añade.

La CNMC cita entre estos territorios África, Caribe, Asia, Subcontinente Indio, Medio Oriente y Norte de África, Israel y Gibraltar, y entre sus recomendaciones a LaLiga están la de "garantizar un procedimiento de adjudicación de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia". "En particular, fijando los criterios para la valoración de los requisitos para la adjudicación de los lotes, aumentando la certidumbre para los operadores y limitando la discrecionalidad de LaLiga", subraya.

Además, le pide "no incluir facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos" por el Real Decreto, "aclarar las condiciones en cuanto a la emisión lineal o no lineal y no discriminar entre operadores, revisar el papel de Mediapro como encargada de la comercialización y considerar una duración de los contratos adecuada a las normas de competencia".

"Estos informes se emiten en virtud del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Este exige a las comercializadoras solicitar a la CNMC un informe previo sobre las condiciones de comercialización propuestas", recordó la Comisión.