Luis Enrique debuta como 'streamer': "Un meme es un signo de admiración"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, disfrutó este viernes de su estreno como 'streamer' desde la concentración en Catar, una nueva faceta en la que dejó claro que no desvelará "cosas importantes" sino que tratará de compartir con los aficionados su experiencia y las vivencias del equipo.

'Lucho', que anunció esta semana su intención de ponerse a la última en cuanto a las redes sociales, cumplió este viernes desde su despacho en el complejo de la Universidad de Catar donde se aloja España. El técnico fue leyendo algunas de las preguntas que le hizo la gente conectada y contó varias anécdotas y sensaciones personales en un tono distendido y divertido.

De hecho, lo primero que dejó claro el seleccionador es que "las cosas importantes" de su profesión tendrían su canal adecuado. Luis Enrique explicó que ve "muy bien a los jugadores", que están cómodos en Doha en una instalación en la que tienen cerca a Argentina y Países Bajos, y, como última hora, comentó la llamada a Balde.

"Balde es de sobra conocido por todos. Debutará en la selección muy joven pero con una experiencia en Primera interesante, que nos puede ayudar. El grupo le tiene que aceptar y ayudar en todo lo que sea", dijo el seleccionador, después de la baja confirmada este mismo viernes de José Luis Gayá.

El técnico asturiano respondió a varias preguntas durante una hora y celebró no ver mucho 'hater'. Con todo, Luis Enrique no pudo evitar mandar un saludo a Amunike, por algún espectador que le recordaba la canción de 'Luis Enrique, tu padre es Amunike', y otro para Tassotti, por el codazo del italiano en el Mundial del 94.

"Tengo clara una idea, pero me gusta mucho lo que veo en los entrenos y puedo cambiar hasta el último día. Es algo que los jugadores han percibido y genera ilusión, que los entrenamientos sean de mucha calidad", dijo sobre si tiene un once ya pensado para el debut el próximo miércoles ante Costa Rica.

Por otro lado, 'Lucho' calificó de "topicazo" la importancia de la experiencia en un Mundial, cuando su equipo es bastante joven. "En el ciclismo pasa lo mismo. Induráin fue con 24 años a su primer Tour, y ahora van con 18 y 19 y lo ganan. Luis de La Fuente (Sub-21) es el único que me puede poner pegas. Bendita inexperiencia", dijo.

Luis Enrique leyó preguntas de un chat que iba "como Nico Williams" y confesó que dentro de la selección hay una porra del Mundial, como cada gran cita. El técnico aseguró que él de jugador no entraría en su lista. "Entraría de 'streamer' pero de jugador no, a lo que juega la selección, tenía llegada pero nuestros interiores además de llegar tienen que tener mucha calidad", confesó.

El técnico asturiano, que apuntó que se llevó la camiseta del Sporting a Catar, explicó que su intención es "convencer a los jugadores de que pueden ganar" el Mundial y si hay una sorpresa, que sea España, aunque no lo sería tanto. "Hay jugadores que están en estado de gracia", afirmó, destacando a selecciones como Países Bajos y Dinamarca fuera de las que todo el mundo habla.

El seleccionador nacional alucinó con tener más de 210.000 seguidores y más de 150.000 espectadores durante su conversación, al tiempo que lamentó la lesión de Gayá y los que se quedaron fuera de la convocatoria. Además, al hilo de las redes sociales, Luis Enrique explicó que están expuestos a todas las críticas.

"Es el debate, es lo que hay. Juegas con la selección, estás expuesto públicamente. Un meme es un signo de admiración. Si te critican todo el día, te admiran. Lo muestran de esta manera. Hay mucho ingenio en este país y en las redes sociales", apuntó.

Por otro lado, el técnico de 'La Roja' explicó que acepta sugerencias para una promesa si ganan el Mundial y prometió que haría un directo con el trofeo, el "troncho", y los jugadores. Además, 'Lucho' confesó su deseo si no es España quien gana el Mundial. "Si no gana España, me gustaría que lo ganara Argentina. Un jugador de la talla de Messi, sería injusto que Messi no ganara un Mundial, aunque puede jugar aún el siguiente", comentó.

Luis Enrique, que también deseó suerte a otro jugador que tuvo en el Barça como Luis Suárez, se quedó además con su paisano David Villa como mejor jugador español de la historia y jugador al que querría tener en su equipo de la campeona de 2010.