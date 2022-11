Último día para agendar una cita para las Becas Benito Juárez este 2022

Las Becas Benito Juárez forman parte de los apoyos económicos que brinda el Gobierno de México a estudiantes de diferentes niveles educativos con la finalidad de evitar que abandonen sus estudios y que puedan terminar su educación.

Sin embargo, a muchos de los beneficiarios les surgen dudas o se les presentan algunas complicaciones por las que se ven obligados a solicitar una cita, por lo que el Gobierno de México ya informó el día límite para agendar una cita.

De acuerdo con el Gobierno de México, el sistema de citas para las becarias y becarios de Media Superior estará abierto hasta el martes 20 de diciembre del 2022, mientras que, el sistema de citas estará abierto hasta el martes 31 de enero de 2023 para el trámite de incorporación como nuevo becario.

El sistema de citas es una herramienta que te permite agendar una cita en alguna de sus oficinas para que realices trámites relacionados con la beca.

Toma en cuenta que la atención en las Sedes Operativas es de lunes a viernes en un horario de 9 a 18 horas. Si al agendar una cita no encuentras horarios disponibles, ¡no te preocupes! Todos los domingos se abren nuevas fechas y horarios de atención a partir de las 13:00 hrs, pero se informó que el lunes 21 de noviembre no habrá atención.

¿Cómo agendar una cita?

Lo primero que debes hacer es acceder a la página https://citas.becasbenitojuarez.gob.mx/

Da clic en Agendar cita .

. En el apartado “ ¿Qué trámite vas a realizar?” escribe tu CURP .

escribe tu . El sistema te mostrará mensajes con información importante que confirma que tu CURP forma parte de nuestro Padrón de Beneficiarios.

con información importante que confirma que tu forma parte de nuestro L ee con atención y da clic en Continuar.

Posteriormente, indica quién realiza el trámite : si eres estudiante o madre, padre, tutora o tutor legal.

: si eres o Específica el trámite que vas a realizar.

el que vas a realizar. Después coloca tu correo electrónico y da clic en Continuar .

y da clic en . En el apartado Selecciona la oficina, primero elige tu estado.

Elige una fecha. A continuación, el sistema de citas te mostrará las Estaciones de trabajo disponibles. Elige una.

te mostrará las Elige una. Después revisa los horarios disponibles, selecciona uno y da clic en Continuar.

Para finalizar da clic en Confirma cita.

Ya tienes agendada una cita. Ahora sólo da clic en Descargar comprobante. Recuerda que deberás llevarlo impreso el día de tu cita.

Otro dato que debes de tomar en cuenta es que es que si después de generar y agenda tu cita, por alguna razón no puedes acudir, deberás cancelarla por lo menos 24 horas antes, ya que en caso de que no realices este paso y no acudas en la fecha indicada, no podrás generar una cita durante los posteriores 30 días, esto como multa por no avisar y faltar.

