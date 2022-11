España apunta que hay "mejores condiciones" que esta mañana pero queda mucho para lograr el equilibrio final

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Estamos en mejores condiciones que esta mañana. Esta mañana ha habido un momento muy peligroso por la sensación de falta de respeto a las partes y a los facilitadores. Había generado una situación muy tensa y yo creo que la Presidencia ha procurado mejorar sus propuestas, pero tenemos que encontrar un equilibrio final en el conjunto de las decisiones que nos presente", ha analizado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación.

Ribera ha reconocido que los nuevos textos presentados dan un paso adelante en el refuerzo a la solidaridad en pérdidas y daños de los países más vulnerables, aunque no sea la propuesta que hacía Europa, más partidaria de "consolidar un mosaico de recursos" para resolver el problema solamente crear un nuevo sistema para concentrar los esfuerzos en los más vulnerables.

"Es verdad que esa posibilidad no está excluida", ha admitido Ribera, que avanza que habrá que trabajar en el diseño de ese fondo y las preferencias a la hora de destinar recursos para que no solo cuente no presupuesto público de países donantes sino que también disponga de recursos no solo de los países de la OCDE sino procedentes de "grandes economías emergentes con grandes emisiones y con capacidad para poder pagar".

No obstante, ha retrasado ese punto para "la siguiente negociación" que se tendrá que ir resolviendo "en los próximos meses".

LÍNEA ROJA: MANTENER VIVO EL 1,5ºC

Además, ha explicado que sigue abierta aún la discusión sobre el programa de trabajo de la mitigación porque ve "imposible" responder a las necesidades de adaptación y a las de pérdidas y daños si no se produce una "caída drástica" de las emisiones de gases de efecto invernadero para ser capaces de "asegurar el objetivo de 1,5ºC" previsto en el Acuerdo de París.

En ese sentido, ha reiterado que ese es un "mensaje contundente" defendido por la UE "desde el primer momento": "Europa no puede ser cómplice de un resultado que ponga en riesgo esa seguridad climática que ponga en riesgo el objetivo de 1,5ºC por falta de ambición".

A ese respecto, ha calificado de "muy elemental" la propuesta de la Presidencia Egipcia ya que "básicamente" mantiene los compromisos de base pero avanza "poco" e incluso en algunas de las cuestiones que fueron "buenas" en la anterior Cumbre del Clima, la COP26 de Glasgow (Reino Unido) porque se promovieron como "un avance importante, aparentemente aquí" en la cita de Egipto "quedan muy desdibujadas".

"Tenemos que dar una batalla fuerte todavía en ese programa de trabajo", ha aventurado sobre el tiempo que resta a esta COP27 que va gastando horas en su primer día de prórroga.

Por otro lado, para la ministra de Transición Ecológica queda por resolver la manera en la que enfatizar los mensajes políticos de la COP27 en lo que se denomina 'cover decision' (las decisiones adoptadas) y cómo se termina de estructurar un trabajo "imprescindible y cada vez más complicado" para medir y entender mejor el progreso en la adaptación a los efectos del cambio climático para construir resiliencia.

Finalmente, ha indicado que las partes están a la espera del documento final que se propondrá a partir de las sesiones de negociación que se están celebrando esta tarde. Aunque inicialmente estima que el plenario podría celebrarse a las 21.00 horas, Ribera cree que la hora definitiva dependerá de lo que le cueste al Presidente de la COP27, Sameh Shoukry, tener "lo más claro y limpio posible" el conjunto de decisiones antes de convocar a las partes.