Sadio Mané, Erling Haaland y Mohamed Salah, entre las grandes ausencias en el Mundial de Catar

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El apretado calendario del mes y medio previo al torneo ha causado estragos en las plantillas que acudirán a Catar, y el caso más grave lo ha sufrido Senegal, que finalmente no podrá contar con su estrella Sadio Mané. El delantero del Bayern se retiró lesionado apenas dos semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, pero entró en la lista final de 26 jugadores.

Sin embargo, el segundo en la carrera por el último Balón de Oro y héroe de 'Los Leones de la Teranga' en la pasada Copa África no ha evolucionado de manera favorable de su lesión del pasado día 8 de noviembre, según informó la propia federación.

Las lesiones también trastocaron la lista de Alemania, ya que su seleccionador, Hansi Flick, perdió antes de elaborar la convocatoria a los delanteros Timo Werner, pieza importante en su esquema, y Marco Reus, que, con 33 años, quizá haya perdido su última oportunidad de participar en otro Mundial. El jugador del Borussia Dortmund solo ha jugado en una ocasión (2018) este torneo.

Francia es uno de los combinados que más ha padecido los problemas físicos entre sus futbolistas. N'Golo Kanté y Paul Pogba, dos fijos para Deschamps y campeones del mundo en 2018, no estarán en una lista plagada de estrellas. Dos bajas a las que se sumaron la del central francés Presnel Kimpembe, titular en la zaga de tres centrales del técnico galo que ahora deberá ver el Mundial desde casa, y el delantero Christopher Nkunku.

La lesión de Diogo Jota con el Liverpool semanas antes de la cita también trastoca los planes de la Portugal de Fernando Santos, que ahora sí debería dar más minutos a Joao Félix. En España, el lateral José Luis Gayà, compitiendo con Jordi Alba por la titularidad, ha abandonado la concentración por un esguince de grado bajo.

CATAR NO PODRÁ VER GOLEAR A HAALAND

Además, entre las figuras mundiales que no estarán en Catar porque sus selecciones no lograron clasificarse destaca por encima de todas el noruego Erling Haaland, que a sus 21 años todavía deberá esperar para estrenar su amenazante carácter goleador en un Mundial. El '9' del Manchester City ha marcado en este inicio de temporada 23 goles en 18 partidos con el conjunto 'citizen', pero el país asiático no podrá disfrutar de su inspiración de cara a gol.

Todavía en terreno europeo, el sueco Zlatan Ibrahimovic, de 41 años, no podrá continuar alargando su voraz carrera con otro Mundial, un torneo que ha disputado en dos ocasiones, la última en 2006. Tampoco se clasificó la Eslovenia de Jan Oblak ni la Austria de David Alaba. Rusia, sancionada por el conflicto bélico con Ucrania, fue suspendida por la FIFA y tampoco participará en el Mundial.

Aunque la mayor ausencia del Viejo Continente la protagoniza Italia, actual campeona de la Eurocopa, después de no lograr clasificarse para el Mundial por segunda edición consecutiva. Una decepción mayúscula tras caer en las semifinales de la repesca con Macedonia del Norte, y que deja a clásicos como Chiellini y Bonucci, y jugadores de clase mundial como Verrati o Donnarumma, sin Copa del Mundo.

El egipcio Mohamed Salah, líder del Liverpool y semifinalista de la última Copa África, tampoco estará, después de sí participar en Rusia 2018, ni el máximo representante de Argelia Riyad Mahrez, una de las selecciones con más potencial del continente africano en los últimos años y que sí estuvo en las ediciones de 1982, 1986, 2010 y 2014-.

En Sudamérica, los ausentes principales serán la Colombia de James Rodríguez, Luis Díaz, que se habría perdido la cita por lesión, y Juan Cuadrado, después de que los 'cafeteros' no se perdieran las dos últimas ediciones. Además, Chile tampoco podrá viajar a Catar, después de ser una de las selecciones clásicas en este tipo de torneos, con nueve participaciones, aunque no estuvo en Rusia 2018