El grupo Siempre Así ofrece dos conciertos en el Gran Teatro de Cáceres el próximo fin de semana

CÁCERES, 20 (EUROPA PRESS)

El repertorio de los sevillanos forma parte de la banda sonora de millones de personas, ya que el grupo es uno de los máximos referentes del folclore más popular de Andalucía, bandera que pasean por España y por el mundo con naturalidad y orgullo.

Entre sus muchos éxitos, destacan la canción que lleva el nombre del grupo, "Siempre así", "Si los hombres han llegado hasta la luna", "Alguien", "Esa mujer", "Para volver a volver", "Se me va", "Te estoy queriendo tanto", "Tú serás mi amanecer" o la versión aflamencada que hicieron de la archiconocida "My way" ("A mi manera").

En 2022 conmemoran su trigésimo aniversario y lo están celebrando por todo lo alto con otra gran gira, un nuevo espectáculo al que han bautizado "Siempre 30 Así" que llegará al teatro cacereño.

Las entradas para los dos conciertos que ofrecerán en Cáceres se pueden adquirir en la taquilla del Gran Teatro o en la página web al precio de 30, 35 y 40 euros, según la situación de la localidad.