Elizabeth ya está con su familia, ‘sana y salva’: Fiscalía CDMX

Elizabeth, menor de 12 años de edad, quien desapareció el 15 de noviembre y este sábado 19 fue encontrada en la terminal de autobuses en Pachuca, Hidalgo, ya fue trasladada ‘sana y salva’ a la Ciudad de México (CDMX) para reencontrarse con su familia, informó la Fiscalía capitalina.

La Fiscalía de esta entidad informó -a través de un comunicado- del traslado de la adolescente por agentes de la Policía de Investigación. La última vez que se vio a Elizabeth fue en la alcaldía Álvaro Obregón.

Señaló que el trabajo interinstitucional fue fundamental para localizar a la persona menor de edad en la terminal de autobuses de Pachuca, en el estado de Hidalgo.

A su familia y asesores jurídicos se les informó acerca de la activación de los protocolos posteriores a su localización, como valoraciones médicas, psicológicas y de asistencia social, de conformidad con el Protocolo de Niñas, Niños y Adolescentes, con perspectiva de género.

Después de que hace algunos días la Fiscalía capitalina informó que por las pruebas y videos recabados hasta ese momentos lo más probable es que se tratara de una ausencia voluntaria, los padres rechazaron las declaraciones y exigieron a dicha dependencia detener al chofer del transporte público en donde viajaba la menor, debido a que la dejó en un lugar distinto al de su domicilio.

“Mi hija no se fue sola, mi hija se perdió, se perdió porque el chofer la dejó en un punto el cual ella no conoce y empieza a caminar para querer llegar a su casa con nosotros, eso no es una ausencia voluntaria, mi hija está perdida y en este momento no sabemos si está con alguien más, si está bien, no sabemos nada”

— - dijo en una entrevista antes de que Elizabeth fuera encontrada.