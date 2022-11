Estados Berhalter: "Infantino tiene derecho a expresarse, pero no representamos necesariamente sus opiniones"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Es el presidente de la FIFA y expresa sus opiniones como le parece. Estamos aquí para jugar fútbol, estamos aquí para representar a Estados Unidos y no necesariamente representamos las opiniones de Infantino. Así es como funciona: él tiene derecho a expresar eso y nosotros tenemos derecho a nuestras opiniones", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante Gales.

Infantino ofreció el sábado una rueda de prensa de más de una hora de duración en la que calificó de "hipócritas" a los países occidentales por criticar el incumplimiento de los derechos humanos por parte de Catar. "Hoy me siento catarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento como un trabajador migrante", afirmó en su polémica intervención.

Por otra parte, Berhalter reconoció que ha hablado con sus futbolistas sobre lo que sucede en el país asiático. "Comenzamos a educar a los jugadores hace unos 18 meses sobre lo que está pasando en Catar; desde mi perspectiva, ha habido algunas cosas positivas y todavía hay trabajo por hacer. Este Mundial puede ayudar a generar conciencia, y cree que debemos tratar de llamar la atención sobre algunos de los problemas que hay aquí", manifestó.