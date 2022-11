Tenis.-Un invencible Djokovic iguala a Federer como seis veces Maestro

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El tenista serbio Novak Djokovic doblegó (7-5, 6-3) este domingo al noruego Casper Ruud en la final de la Copa de Maestros celebrada en el Pala Alpitour de Turín, campeón por sexta vez entre los mejores de la temporada aunque por primera desde 2015, para igualar el récord de títulos del suizo Roger Federer.

El de Belgrado termina en lo alto el 2022 y como rival a batir de cara al 2023, a pesar de que empezó el año con el desagradable episodio de su deportación en Australia. El campeón de 21 'grandes' cerró invicto su camino en Turín, con unas Finales ATP perfectas y casi cinco millones de euros de premio.

'Nole' tumbó en hora y media a un Ruud que tenía ante sí su tercera final de prestigio del año, tras las de Roland Garros y US Open, pero de nuevo se quedó con la miel en los labios. El noruego tuvo personalidad y confianza para aguantar la agresividad desde el principio de su rival, salvando tres bolas de 'break'.

A la cuarta, Djokovic logró la rotura, que le dio además el primer set (7-5). Sin dar opciones con su saque, el serbio rompió en la única bola de 'break' que tuvo el segundo set (3-1) y, con ello, caminó firme hacia la reconquista de la Copa de Maestros.

El serbio iguala el récord de seis títulos que tenía Federer y vuelve a levantar la cita que reúne a los ocho mejores de la temporada después de hacerlo por última vez en 2015. El campeón de Wimbledon, que ya ganó antes en Roma en una buena gira de tierra, entró en calor en la segunda parte de la temporada.

En el US Open no pudo jugar, por no estar vacunado de coronavirus, pero antes de Turín ganó también en Tel Aviv y Astana, e hizo la final en París-Bercy. Djokovic vuelve a ser 'Chacal' y para el próximo Abierto de Australia ya tiene permiso, con un nivel que demostró a los jóvenes esta semana que igual aún tienen que esperar otro poco.