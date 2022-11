Nuevo estudio revela que los tiranosaurios eran hasta 70% más grandes

Aunque han existido grandes avances en las investigaciones sobre los dinosaurios, aún siguen descubriéndose datos que sorprenden a la comunidad científica. Ejemplo de ello es el descubrimiento de los paleontólogos del Museo Canadiense de la Naturaleza de Ottawa (Ontario, Canadá) que calcularon que el T. Rex más grande podría haber llegado a pesar hasta 15 mil kilos, hasta 70% de lo calculado hasta ahora.

Pero no solo eso. El T. Rex más grande que ha vivido pudo haber pesado hasta 33 mil libras.

En la actualidad, el T. Rex más robusto del que se tiene constancia es un espécimen apodado “Scotty”, que pesaba 8 mil 870 kilogramos cuando estaba vivo. Esto sería similar a 6.5 “vochos”, el auto emblemático de Volkswagen. Pero, según la nueva investigación, el T. rex más grande “habría sido aproximadamente un 70% más grande” que Scotty, dijo el coautor del estudio Jordan Mallon, científico investigador y jefe de paleobiología del Museo Canadiense de la Naturaleza.

¿Cómo lo supieron? Los científicos examinaron el registro fósil, en el se cree que aproximadamente dos mil 500 millones de T. rex vivieron alguna vez en la Tierra. Sin embargo, sólo se ha descubierto una pequeña fracción: sólo 32 fósiles de adultos. Por eso, los científicos consideran que sólo hay una cantidad limitada de información.

La investigación pone de manifiesto el reto que supone para los paleontólogos sacar conclusiones sobre las especies de dinosaurios a partir de un registro fósil muy limitado.

“Esto nos recuerda que lo que sabemos sobre los dinosaurios no es mucho, ya que el tamaño de las muestras es muy pequeño”, dijo al portal especializado Live Science Thomas Carr, un paleontólogo de vertebrados del Carthage College en Kenosha, Wisconsin, que no participó en la nueva investigación. “En este momento, no estamos ni cerca del tamaño de la muestra necesaria, especialmente cuando se compara con otras especies de animales”.

