Trump señala los problemas de Twitter y asegura que se quedará en su red social, Truth Social

MADRID, 20 (EUROPAPRESS)

"He oído que estamos obteniendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no veo ninguna razón para hacerlo", ha sostenido Trump en la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas, según ha recogido Bloobmerg.

Esta ha sido la respuesta del político republicano a la encuesta lanzada por el empresario en su perfil de Twitter en el que invitaba a los usuarios a decidir sobre si restablecer la cuenta del exmandatario estadounidense o no.

A una hora de que se cierre la pregunta tras haberse fijado un plazo de 24 horas para participar, la encuesta cuenta con más de 14,5 millones de votos y el 'sí' reúne el 51,8 por ciento de los apoyos.

El político estadounidense impulsó la plataforma Truth Social después de que su perfil fuese inhabilitado en Twitter por considerar que había alentado a la violación del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, días antes de que Joe Biden tomase posesión del cargo de presidente.

"Truth Social ha sido muy, muy poderoso, muy, muy fuerte, y me quedaré allí", ha sostenido Trump, al tiempo que ha señalado que muchos de los usuarios de su plataforma tampoco regresarán a la red social comprada por Musk.

A pesar de mostrar sus reticencias, Trump ha afirmado que le gustaba que Musk hubiese comprado la red social por 44.000 millones de dólares porque "le suelen gustar los personajes", aunque ha destacado que la plataforma tiene "problemas terribles" como las cuentas falsas.