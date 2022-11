Álvaro Morata: "Estoy estupendo, desde que estoy aquí estoy volando y perfecto"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Estoy estupendo, tuve un 'sustito' en el último partido de Liga, pero a partir de ahí era llegar aquí y obviamente un partido amistoso no me servía para nada salvo para arriesgar. Desde que estoy aquí estoy volando y perfecto", señaló Morata tras participar este lunes en el acto de presentación del acuerdo de la RFEF y '3D Factory'.

Junto al delantero estuvo Pedri González, que dejó claro que no siente más responsabilidad por ser considerado una de las estrellas por los organizadores que han colgado una foto suya en el centro de Doha. "Para mí, la mochila la tiene todo el equipo. No me siento ninguna estrella por estar en un cartel, me centro en jugar y en estar tranquilo, aportar lo máximo y hacer lo que me pida el míster", zanjó.

Por su parte, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue preguntado por el futuro del seleccionador Luis Enrique Martínez y si había algún nombre en el metaverso. "No tengo novedades, hay que esperar a que acabe el Mundial, pero estoy contento con el de carne y hueso", sentenció con una sonrisa.