El Teatro Real ofrecerá obras en vivo de escenarios internacionales en My Opera Player para "ser un teatro de teatros"

La plataforma audiovisual del Teatro Real, My Opera Player, crece en contenido, suscriptores y divulgación cultural. TEATRO REAL

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, todavía se desconoce cuándo se emitirán obras internacionales pero García-Belenguer ha recordado que la plataforma audiovisual cuenta con 50 teatros con los que se ha llegado a un acuerdo para tener los derechos de sus óperas.

En 2022, My Opera Player cumple tres años desde su puesta en marcha y lo hace con un crecimiento "exponencial", según el director general, que ha celebrado que cuenten con 90.000 usuarios registrados y 2.500 suscriptores. Hasta el momento, España es el país con más visualizaciones, seguido de Estados Unidos, México y Reino Unido.

"El objetivo es que todos los viernes saquemos un título nuevo. Están programados tres o cuatro directos al año aunque la idea es llegar a los nueve, que es lo que hemos venido haciendo. Esto es un elemento de crecimiento, de estabilidad y proyección", ha afirmado Ignacio García-Belenguer.

Actualmente, la plataforma cuenta con un catálogo formado por 226 títulos, procedentes de más de 50 teatros y compañías de danza de todo el mundo, de los cuales 116 son óperas, 29 espectáculos de danza, 67 conciertos y 14 espectáculos de flamenco, seleccionados con un criterio de calidad que elige producciones encabezadas por los mejores directores de escena, la voces más aclamadas, reconocidos directores de orquesta y coreografías emblemáticas del repertorio y de nueva creación.

"My Opera Player es un instrumento que será en el futuro inmediato una herramienta para el archivo histórico del Teatro Real y de la ópera en Madrid", ha asegurado el director artístico del Real, Joan Matabosch.

Además, la directora de producción y difusión Audiovisual en Fundación Teatro Real, Natalia Camacho, ha destacado que My Opera Player es "la única plataforma especializada en artes escénicas que tiene todo su contenido subtitulado al español", además del inglés.

"Nuestro propósito ha sido apostar por internet y por el español, algo que otras plataformas no tienen", ha subrayado, antes de añadir que en 2023 se emitirán en directo 'La Sonnambula', 'Achille in Sciro' y 'Turandot', "con el fin de hacer de la plataforma un punto de encuentro vivo y dinámico que aglutine a melómanos de todo el mundo y no sea sólo un contenedor cultural".

PROMOCIÓN DEL FLAMENCO

Recientemente, la plataforma ha abierto una nueva sección dedicada al flamenco, con títulos como 'Rocío Márquez' o del propio Teatro Real de hace unos años. "El contenido de flamenco va a crecer mucho", ha admitido Natalia Camacho.

En relación con los próximos estrenos, se ha publicado 'Giselle' del Teatro Municipal de Santiago, para el próximo mes está previsto 'El ángel de fuego' del Teatro Real y también se publicará el 'Ocaso de los Dioses' de la tetralogía de Richard Wagner.

"La idea es que las grabaciones de la temporada anterior se emitan en la siguiente temporada y se aumenten el número de directos", ha desvelado Camacho.

Asimismo, el público joven también tiene un lugar especial en el Teatro Real y su plataforma audiovisual, puesto que se amplía esta relación a través de proyectos especiales en colaboración con Universidades, como la UNED; descuentos exclusivos y difusión de contenidos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde los músicos del futuro ofrecen sus primeras actuaciones.