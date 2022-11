Fórmula Williams confirma el fichaje del estadounidense Logan Sargeant para 2023

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Estoy listo y emocionado de ser parte de este viaje mientras el equipo busca crecer en la parrilla", señaló Sargeant en sus primeras declaraciones al equipo. "Es un gran honor y un sueño hecho realidad tener esta oportunidad de competir en la Fórmula 1 con Williams Racing", añadió.

El estadounidense, de 21 años, consiguió los puntos ncesarios en la última carrera de Fórmula 2 en Abu Dabi para conseguir una superlicencia, el requisito imprescindible para participar en la Fórmula 1. Además, el expiloto de Carlon se proclamó 'rookie' del año después de terminar cuarto en la general con 148 puntos, dos victorias y otros dos podios.

"Muchas gracias a todas las personas de Williams Racing y Dorilton Motor Sports por el apoyo que me han brindado desde el día en que me uní al equipo por primera vez en el Gran Premio de Estados Unidos de 2021. Ser parte de Williams Driver Academy durante el último año me ha dado una plataforma importante para desarrollarme como piloto y prepararme para este próximo capítulo", continuó.

De esta manera, Sargeant completa con el tailandés Alex Albon la dupla de pilotos de Williams para la próxima temporada, y se convierte en el primer corredor estadounidense en competir en Fórmula 1 desde 2015.

El CEO y director del equipo, Jost Capito, se mostró "encantado" de poder contar con el piloto norteamericano. "Desde que se unió a nuestra Driver Academy a fines de 2021, Logan ha podido integrarse en el equipo mientras estaba en el simulador y, más recientemente, en la pista durante las cuatro sesiones de libres en las que participó. Ha tenido una sólida temporada de novato en la Fórmula 2, y estamos emocionados de verlo dar el paso en la Fórmula 1", apuntó.